Nghệ An: Phạt 300 triệu đồng một doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất cho phép trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022), Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về những vấn đề trọng tâm công tác hội.

(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga ngày 14/10, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei thông báo chế độ hoạt động chống khủng bố đã được ban hành ở nước này, khi đó các lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh Belarus sẵn sàng giáng trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ các nước láng giềng.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quế Phong vừa phá chuyên án về ma tuý, bắt 01 đối tượng, thu giữ 01 bánh heroin (khối lượng hơn 179gam).

(Baonghean.vn) - Làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ dễ dàng với Sông Lam Nghệ An, tuy vậy, đội bóng xứ Nghệ sẽ hành quân đến Pleiku với quyết tâm chặn đứng chuỗi 3 trận toàn thua tại đây. Đặc biệt là khi đội chủ nhà cũng đang có phong độ không tốt trong thời gian vừa qua.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Nghệ An được đánh giá là địa phương làm tốt nhiệm vụ thu hút đầu tư, đưa tỉnh lần đầu tiên lọt tốp 10 địa phương có các dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn trong cả nước.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/10, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc Giải thể thao chào mừng Ngày truyền thống các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy.

(Baonghean.vn) - Kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nhưng các chân sút lại thiếu đi chút sắc sảo ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến Trẻ Sông Lam Nghệ An phải chia điểm trước Luxury Hạ Long trong trận cầu không bàn thắng. Đây là trận hoà thứ 2 của thầy trò Nguyễn Văn Tiến tại Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022.

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; Bàn phương án điểm đấu nối cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội qua cặp Cửa khẩu Nậm On - Thanh Thủy; Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh gửi 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai;... là những nội dung chính trong ngày 13/10.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/10, tại huyện Đô Lương, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi “Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn” năm 2022.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

(Baonghean.vn) - Đại diện hai tỉnh Bolykhămxay - Lào và Nghệ An - Việt Nam họp bàn để xem xét đi đến thống nhất điểm đấu nối qua cặp Cửa khẩu Nậm On của Lào - Thanh Thủy (Nghệ An) đảm bảo tuyến đường ngắn nhất, tiện lợi nhất. Qua đó, tạo thuận lợi cho hai bên phát triển về logistics, kinh tế - xã hội.