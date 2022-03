Nghệ An: Phát động bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực du lịch

Tham dự Lễ phát động có lãnh đạo Sở Du lịch; lãnh đạo thị xã Cửa Lò; đại diện Phòng Văn hóa các huyện, thành, thị và gần 150 đại biểu đến từ các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch phát động phong trào giảm thiểu rác thải sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực du lịch. Ảnh: Công Kiên Phát biểu phát động phong trào, đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về mở cửa hoạt động du lịch, ngành Du lịch Nghệ An xác định việc mở cửa trở lại chỉ thực sự mang lại hiệu quả cao và bền vững khi đảm bảo du khách an toàn, hành trình an toàn và điểm đến an toàn.



Trong đó, công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường du lịch và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là những điều kiện quan trọng để phục hồi, phát triển du lịch bền vững; góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham gia Lễ phát động phong trào giảm thiểu rác thải sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực du lịch. Ảnh: Công Kiên Lãnh đạo Sở Du lịch; lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các đại biểu chung tay thu gom rác thải, làm sạch bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Công Kiên

Từ đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Du lịch kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng, du khách chung tay cùng “Hành động nhỏ cho những thay đổi lớn” bằng cách hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; tích cực sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường để giảm nhẹ khí thải nhà kính, giảm thiểu nước thải, tiết kiệm điện, nước trong quá trình hoạt động; phân loại rác tại nguồn.

Các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch cần kiểm soát chặt chẽ nhà bếp, máy móc, thiết bị và dụng cụ chế biến món ăn, các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, bảo hộ lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và tập huấn các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân viên, nhất là những người trực tiếp chế biến món ăn và phục vụ món ăn cho du khách.

Diễu hành tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực du lịch. Ảnh: Công Kiên

Sự chung tay hành động của mỗi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp và du khách sẽ góp phần thực hiện thành công, có hiệu quả phong trào du lịch không xả rác và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng hình ảnh Du lịch Nghệ An, Du lịch Cửa Lò xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực du lịch và tham gia thu gom rác thải, làm sạch bãi biển Cửa Lò.