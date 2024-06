Thời sự Nghệ An phát động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu Lễ phát động nhằm xây dựng nhiều mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các khu dân cư, cơ sở tôn giáo…

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 4/6, tại chùa An Thái, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động các tôn giáo hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường; ra mắt mô hình điểm “Tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đây là hoạt động triển khai kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2024.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện một số đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và các chức sắc, chức việc các tôn giáo và tín đồ trên địa bàn tỉnh.

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề chung của toàn cầu và Việt Nam, với tỉnh Nghệ An, biến đổi khí hậu đang tác động rõ rệt, tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc và ra lời kêu gọi các tổ chức tôn giáo và tín đồ cùng hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành thiết thực, hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu là công việc cấp bách và trách nhiệm chung của cả xã hội; không tổ chức, cơ quan, cá nhân nào đứng ngoài cuộc, trong đó có các tổ chức tôn giáo và tín đồ.

Thực tiễn trong thời gian qua, các tôn giáo trong tỉnh đã có nhiều mô hình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi tiêu cực đối với môi trường trong các tôn giáo và người dân; khẳng định đường hướng đúng đắn, sống “tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tăng ni và tín đồ và nhân dân tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững cho con người. Ảnh: Mai Hoa

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên - Môi trường kêu gọi các sở, ban, ngành, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng tôn giáo, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực.

Đồng thời, hỗ trợ các cộng đồng tôn giáo và người dân xây dựng năng lực tự ứng phó khi có rủi ro, thiên tai xảy ra bằng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo và địa phương. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các tôn giáo.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh phát biểu hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2024.

Cùng với đó là kêu gọi các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hưởng ứng tích cực Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng, tín đồ, tổ chức tôn giáo.

Các tôn giáo tích cực vận động các tín đồ ra quân tổng dọn vệ sinh, trồng cây xanh trong các khu dân cư, cơ sở tôn giáo; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tín đồ, tổ chức tôn giáo.

Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu công bố Quyết định và ra mắt xây dựng mô hình điểm tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với chùa An Thái, xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu). Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; tái chế, tái sử dụng rác thải; hạn chế, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; xây dựng ý thức, nếp sống văn hóa bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật môi trường, ngăn ngừa việc lợi dụng vấn đề môi trường để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây rối an ninh trật tự…

Lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Quỳnh Lưu, các chức sắc, chức việc các tôn giáo tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên chùa An Thái. Ảnh: Mai Hoa

Tại Lễ phát động, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định và ra mắt xây dựng mô hình điểm tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với chùa An Thái, xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu)

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Quỳnh Lưu, các tổ chức tôn giáo, tín đồ đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển xã Quỳnh Long. Ảnh: Mai Hoa

Trước lễ phát động lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Quỳnh Lưu, các tổ chức tôn giáo, tín đồ đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển xã Quỳnh Long; trồng cây xanh trong khuôn viên chùa An Thái.