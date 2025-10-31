Kinh tế Nghệ An phát động chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh Sáng 31/10, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Đề án 3389 của Bộ Tài chính, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước.

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Thuế Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các hộ kinh doanh cùng các điểm cầu trực tuyến tại thuế cơ sở.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Quang An

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính triển khai Đề án 3389 về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Đây là chủ trương lớn, mang tính đột phá, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có hơn 67.600 hộ kinh doanh, trong đó, hơn 1.100 hộ đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai; gần 29.000 hộ vẫn nộp thuế theo phương pháp khoán; khoảng 1.300 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

Đồng chí Nguyễn Bằng Thắng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Quang An

Để cụ thể hóa các chủ trương trên, Thuế tỉnh Nghệ An đã phát động Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Theo đó, chiến dịch thực hiện từ ngày 1- 30/11, mục tiêu đặt ra là 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải đăng ký và sử dụng đúng quy định; 80% hộ kinh doanh ở địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và 100% hộ kinh doanh tại các địa bàn còn lại cài đặt, sử dụng ứng dụng Etax Mobile; 100% hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên hoàn thành chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/2025; Sẵn sàng chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai trước ngày 1/1/2026…

Đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Quang An

Tại lễ phát động, đại diện các xã, phường và các hộ kinh doanh bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng phương pháp kê khai và hóa đơn điện tử sẽ giúp hộ kinh doanh minh bạch hơn trong hoạt động, thuận tiện trong quản lý doanh thu, đồng thời, nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của cơ sở kinh doanh. Một số đại biểu cũng kiến nghị ngành Thuế tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật để các hộ tiếp cận và thực hiện dễ dàng hơn trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của ngành Thuế Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày giải pháp bên lề hội nghị. Ảnh: Quang An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi, đồng thời, huy động tối đa nhân lực, triển khai chiến dịch quyết liệt, hiệu quả.

Chính quyền 130 xã, phường sớm thành lập Ban chỉ đạo trong tháng 11, hỗ trợ cơ quan thuế về cơ sở vật chất, phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến từng khối, xóm. Công an các địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai. Các sở, ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ cơ quan thuế hoàn thành chỉ tiêu. Các hộ kinh doanh cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phối hợp và thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan thuế...

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và cam kết toàn ngành sẽ đoàn kết, hành động quyết liệt, thi đua sôi nổi để chiến dịch thành công, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bền vững.