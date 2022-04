Nghệ An phát động Chiến dịch truyền thông dân số, đưa dịch vụ về cơ sở

Sáng 27/4, tại huyện Anh Sơn, Ban chỉ đạo Công tác Dân số và phát triển tỉnh đã tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc SKSS/KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số năm 2022.

Dự lễ phát động có đồng chí Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số -KHHGĐ – Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Y tế - Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh, lãnh đạo huyện Anh Sơn và một số ban, ngành liên quan. Ảnh: MH

Trong thời gian qua, công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An được sự quan tâm của Tổng cục Dân số -KHHGĐ; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Vì vậy, ngay sau khi đại dịch Covid -19 được khống chế, toàn ngành đã chủ động tranh thủ thời cơ, biết chọn vấn đề cần ưu tiên để quyết liệt chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình về công tác dân số và phát triển như việc tổ chức các hoạt động truyền thông - tư vấn gắn với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ theo hướng "Gần dân - An toàn - Thuận lợi".

Bên cạnh đó, đã chú trọng công tác truyền thông, tư vấn cộng đồng về chăm sóc SKSS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội như Facebook, Zalo,... góp phần ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số tỉnh nhà.

Chương trình văn nghệ của huyện Anh Sơn chào mừng lễ phát động. Ảnh: MH

Tại lễ phát động, đồng chí Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Việc thực hiện tốt công tác Dân số và Phát triển sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Trong đó, hoạt động cung cấp dịch vụ - một trong những yếu tố cốt lõi của công tác Dân số và sẽ giải quyết được các vấn đề cơ bản nhằm thực hiện mô hình gia đình ít con và góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Đây cũng là yếu tố then chốt, là trọng tâm của công tác dân số hiện nay, nhất là khi chuyển trọng tâm công tác dân số từ Dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: MH

Từ ý nghĩa trên, tại lễ phát động đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác dân số và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề để nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các nội dung, hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng.

Ban chỉ đạo Công tác dân số và phát triển tỉnh tặng quà cho các gia đình thực hiện chính sách dân số trên địa bàn xã Hoa Sơn - Anh Sơn. Ảnh: MH

Trong đó, truyền thông kết hợp tư vấn và gắn với cung cấp dịch vụ KHHGĐ/chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, cần phải quan tâm đi vào chiều sâu, chất lượng và tính hiệu quả thiết thực trong cung cấp dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho đối tượng tự nguyện chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo kế hoạch, chiến dịch năm nay được tổ chức tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh và được chia thành 2 đợt, kết thúc trước ngày 30/11/2022. Mục tiêu của chiến dịch là nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số tại các địa bàn triển khai Chiến dịch.

Các đoàn thể trên địa bàn huyện Anh Sơn diễu hành hưởng ứng Lễ phát động. Ảnh: MH