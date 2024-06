Xã hội Nghệ An phát động cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế 'Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân' Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của ngành Y tế; đặc biệt tôn vinh, biểu dương những tấm gương y, bác sĩ điển hình, những câu chuyện cảm động, nhân văn của đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ phát động Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế với chủ đề “Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân”. Ảnh: Thành Chung

Chiều 18/6, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức lễ phát động Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế với chủ đề “Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025). Tham dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; giám đốc các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát động Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế với chủ đề “Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân” được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của ngành Y tế; đặc biệt tôn vinh, biểu dương những tấm gương y, bác sĩ điển hình, những câu chuyện cảm động, nhân văn của đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh; biểu dương các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của ngành Y tế Nghệ An trong thực hiện lời Bác: “Lương y như từ mẫu”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình ảnh các bác sĩ Nghệ An dành một phút mặc niệm trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng. Ảnh tư liệu: Từ Thành

Qua đó, góp phần lan tỏa những hình ảnh, những điều tốt đẹp, tinh thần sẵn sàng hy sinh, cống hiến của cán bộ y tế, cơ sở y tế trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần tích cực để ngành Y tế Nghệ An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và trong thời gian tới.

Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về ngành Y tế tỉnh Nghệ An phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự... Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả, hoặc nhóm tác giả. Khuyến khích các tập thể, cá nhân trong ngành Y tế có tác phẩm tham gia. Tác giả có nhiều tác phẩm đạt giải, chỉ được công nhận 1 giải cao nhất.

Các phóng viên ở Nghệ An tác nghiệp về công tác phòng, chống dịch tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh năm 2021. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Bài dự thi phải là những tác phẩm (báo in, báo điện tử, ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình) đã được đăng tải trên các báo, tạp chí (bao gồm cả báo in, báo điện tử, báo hình, phát thanh) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động; Trang thông điện tử Sở Y tế Nghệ An từ ngày 15/1/2024 đến ngày 15/1/2025... Bài dự thi phải có chất lượng tốt, đảm bảo tính trung thực, tính phát hiện các nhân tố mới, nhân vật gây ấn tượng.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho tất cả các loại hình báo chí và 1 giải tập thể có số lượng bài tham gia dự thi nhiều nhất. Trong đó, Giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng; Giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng; Giải Ba trị giá 3 triệu đồng; Giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng; Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng.

Nhà báo Thành Châu - phóng viên Báo Nhân dân phát biểu hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế với chủ đề “Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân”. Ảnh: Thành Chung

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi qua Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An (Địa chỉ: số 378 đường V.I.Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, email: baochinganhy.cuocthiviet2024@gmail.com). Thời gian nhận tác phẩm chậm nhất đến 17h00’ ngày 15/1/2025. Thời gian trao giải dự kiến vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025).