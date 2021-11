Nghệ An phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tuy vậy, ngành năng lượng vẫn còn nhiều hạn chế. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp... trong khi đó các nguồn năng lượng như: than, xăng, dầu, khí tự nhiên... dần cạn kiệt.

Lãnh đạo Sở Công Thương và Điện lực Nghệ An tặng quà cho các phòng, khoa Trường Đại học Kinh tế. Ảnh: Q.A

Qua buổi lễ phát động, lãnh đạo Sở Công Thương hy vọng sẽ nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của mọi người về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó có những hành động cụ thể trong mua sắm, sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mang lại hiệu quả nhất và đồng thời thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, năng lượng sinh khối...) để góp phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia.

Điện lực Nghệ An hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid - 19. Ảnh: Q.A

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Điện lực Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cam kết sẽ hưởng ứng tích cực, thực hiện nghiêm túc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị và lan tỏa tại nhiều địa phương, cộng đồng với khẩu hiệu "Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia".