Nghệ An phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học

Sáng 18/5, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương), Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2022.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Quang An

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 32/QĐ-ngày 07/01/2021 phê duyệt kế hoạch chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực… để đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại buổi phát động, ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Những năm qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực. Tuy vậy, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp... trong khi đó các nguồn năng lượng như: than, xăng, dầu, khí tự nhiên... dần cạn kiệt.