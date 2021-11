Nghệ An phát động Tháng hàng động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 2021

Chiều 8/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến do diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Tại điểm cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có ông Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở chủ trì.

Quang cảnh ở điểm cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Tiến Hùng Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hồng Vũ cho hay, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, và thu được những kết quả đáng kể. Tỷ lệ phụ nữ trên địa tỉnh chiếm hơn 50% lực lượng lao động, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,8%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,7%, cấp huyện đạt 31,2%, cấp xã đạt 29,9%; có 27% tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp, có 32% nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp...



Tỉnh Nghệ An đã và đang ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cải thiện mạnh mẽ sự tiếp cận của phụ nữ và trẻ em với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn. Từ đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trật tự và an toàn xã hội…

“Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Một số vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, gây bất bình trong dư luận; Vẫn còn tình trạng tảo hôn, chung sống không kết hôn... đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội, mà trong đó, tổn thương nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em”, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nói, đồng thời tuyên bố phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Ngay sau khi tuyên bố phát động, ông Đoàn Hồng Vũ cũng đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành cùng chung tay nhằm giảm thiểu vấn nạn bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ...