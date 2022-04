Nghệ An phát động ‘Tháng hành động vì ATTP’ năm 2022

Sáng 15/4, tại thị xã Cửa Lò, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm“ năm 2022. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị y tế trong tỉnh, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thị xã Cửa Lò.