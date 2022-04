Nghệ An: Phát động xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban ATGT, Ủy ban MTTQ, Công an các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa và huyện Quế Phong. Ảnh: P.V Lễ phát động “Xây dựng Văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và ra mắt mô hình điểm năm 2022 nhằm triển khai Kế hoạch số 68/KH-ATGT-BTT.MTTQ, ngày 21/3/2022 giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn giao thông”, “Tổ tự quản an toàn giao thông” tại địa bàn khu dân cư năm 2022.



Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về trật tự an toàn giao thông; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người trong xây dựng Văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn. Cùng với đó, đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; công tác tuyên truyền xuất phát từ cơ sở, sâu rộng đến từng người dân…