Nghệ An: Phát hiện 17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân

Thông tin ban đầu cho biết, sau một thời gian điều tra theo dõi, rạng sáng 4/8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một số cơ sở nuôi nhốt hổ trong nhà dân trên địa bàn xã Đô Thành (Yên Thành).

17 con hổ được vận chuyển đi nơi khác phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CSCC Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành. Theo đó, trong sáng cùng ngày số hổ nói trên đã được vận chuyển tới Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu) gửi chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.



“Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh cho biết.

Trước đó, ngày 1/8, thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan, Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ 2 đối tượng đi xe ô tô 7 chỗ, mang BKS 37A - 032.58 đang vận chuyển 7 cá thể hổ không có thủ tục giấy tờ từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi qua địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.