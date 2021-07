Nghệ An: Phát hiện 2 xe khách chở 40 người từ vùng dịch về trốn khai báo

16 hành khách do xe khách San Hiền biển số 29B - 616.80 chở từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh về địa bàn huyện Yên Thành được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Long Thành lúc 3h sáng ngày 14/7. Ảnh. PV

Theo báo cáo của lực lượng CSGT Công an huyện Yên Thành, sau khi nắm được nguồn thông tin xe khách San Hiền biển số 29B - 616.80 chở khách từ vùng dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh về địa bàn Nghệ An, Công an huyện Yên Thành đã báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh, Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng chức năng ở trạm chốt cầu Bến Thủy (TP. Vinh) triển khai kiểm tra.

Khoảng 3h sáng ngày 14/7, các hành khách được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay sau khi xuống xe tại Trường Mầm non xã Long Thành. Ảnh: PV

Khoảng 2h sáng ngày 14/7, lực lượng chức năng ở trạm chốt cầu Bến Thủy đã phát hiện xe khách trên. Qua kiểm tra trên xe có 20 người từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh về, trong đó có 4 người ở huyện Diễn Châu, có 16 người ở huyện Yên Thành. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã yêu cầu cách ly y tế tập trung 4 người tại xã Diễn Thịnh - Diễn Châu và 16 người tại Trường Mầm non xã Long Thành (Yên Thành). Khoảng 4h sáng cùng ngày cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệp Covid-19 cho 20 người về từ vùng dịch.

16 hành khách được cách ly y tế tập trung tại Trường Mầm non xã Long Thành, Yên Thành. Ảnh: PV

Trước đó, vào lúc 14h ngày 13/7, lực lượng CSGT Công an huyện Yên Thành đã phát hiện, xử lý ô tô khách BKS 37B - 020.76 của nhà xe San Hiền chở 20 người từ vùng dịch Covid-19 Hà Nội và Bắc Ninh về huyện Yên Thành nhưng chưa thực hiện các thủ tục khai báo và xét nghiệm y tế theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

CSGT Công an huyện Yên Thành bắt giữ ô tô khách BKS 37B - 020.76 của nhà xe San Hiền chở 20 người từ vùng dịch Covid-19 về Yên Thành. Ảnh: PV

Qua kiểm tra, nhà xe chỉ có hợp đồng vận chuyển khách theo tuyến Nghệ An - Bắc Ninh mà không có hợp đồng chiều ngược lại. 20 hành khách có 14 người về từ Hà Nội, 6 người về từ Bắc Ninh, đây là hai địa phương dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, BCĐ huyện đã cho test nhanh toàn bộ số hành khách này cho kết quả âm tính đã được đưa về tại các trạm y tế nơi đăng ký hộ khẩu để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly theo các quy định về phòng, chống Covid-19.