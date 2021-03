Nghệ An phát hiện 266 lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy

(Baonghean.vn) - 15 ngày đầu ra quân triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” của Bộ Công an, CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 266 trường hợp vi phạm.