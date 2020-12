Nghệ An: Phát hiện cá thể gấu quý hiếm bị nuôi nhốt từ 3 năm nay

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và xử lý 1 trường hợp nuôi nhốt trái phép cá thể gấu quý hiếm nặng gần 2 tạ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.



Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường đã xác định tại nhà ông Ngô Sỹ Đức (SN 1961), trú tại xóm 4, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu đang nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt từ năm 2017 hiện đã được gửi chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Ảnh: Vương Linh Sau khi thu thập các thông tin cần thiết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường đã phối hợp Công an huyện Diễn Châu tiến hành khám xét và phát hiện 1 cá thể gấu khoảng 4 năm tuổi, nặng gần 2 tạ với bộ lông màu đen và viền trắng ở cổ, được xác định là gấu ngựa. Đây là loài gấu được liệt kê vào danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.



Làm việc với cơ quan công an, ông Ngô Sỹ Đức trình bày đây là cá thể gấu do gia đình nuôi nhốt làm cảnh từ năm 2017. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng cá thể gấu hiện đã được gửi chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và sẽ sớm bàn giao cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo.