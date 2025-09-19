Pháp luật Nghệ An phát hiện hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ Qua quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An liên tiếp phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh bánh trung thu vi phạm trên địa bàn các phường Trường Vinh và Vinh Phú.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh (đường Cao Xuân Huy, phường Trường Vinh). Ảnh: Phạm Thủy

Cụ thể, vào khoảng 16h45’, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại đường Cao Xuân Huy (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) do Lê Thị Thu Th. (SN 1994), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh có 51 thùng và 25 hộp, bên trong chứa các loại bánh trung thu khác nhau.

Tiếp đó, vào khoảng 16h05’, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) do bà Phạm Thị Th. (SN 1989), trú tại phường Vinh Phú làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh có 450 hộp (bên trong đựng bánh Trung thu loại vừa và nhỏ) số bánh trên không rõ nguồn gốc xuất xứ (bên trên bao bì có in chữ nước ngoài).

Số bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hồ Hưng

Tổng số lượng bánh trung thu tại 2 cơ sở trên là 4.174 chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Quá trình làm việc, chủ 2 cơ sở trên khai nhận, số bánh trung thu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ (bên trên bao bì có in chữ nước ngoài), mục đích bán ra thị trường với giá cao để kiếm lời.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.