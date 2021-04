Nghệ An phát hiện nhóm người đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

Ngày 7/4, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xứ lý nhóm người có hành vi truyền đạo trái phép trên địa bàn.

Đối tượng Đặng Sỹ Nhâm tại cơ quan điều tra - là đối tượng cầm đầu, dụ dỗ, lôi kéo người dân vào nhóm. Ảnh: Quỳnh Trang - Minh Tâm

Theo đó, chiều 4/4, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, kiểm tra và phát hiện tại nhà Lê Văn Thành (36 tuổi, thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) có 12 người (gồm 6 người lớn và 6 trẻ em) đang sinh hoạt “ Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, thu giữ 2 quyển kinh thánh Cựu ước và tấn ước; 1 máy tính laptop (máy tính dùng để tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” ); 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng; 47 chiếc phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ... đồng thời đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ sự việc.Tại công an, nhóm này khai đang tiến hành các nghi lễ sinh hoạt của Hội thánh Đức Chúa trời mę, do Đặng Sỹ Nhâm (29 tuổi, trú tại Đà Sơn, Đô Lương) cầm đầu, tổ chức và tuyên truyền, lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia .Đây là tổ chức chưa được Nhà nước công nhận nhưng vẫn lén lút tiếp cận người dân truyền đạo trái phép nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Từ đó tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin tham gia. Hoạt động của tổ chức này đã và đang gây phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.Công an cũng khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng tổ chức tập trung theo “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công an cũng mong muốn người dân trên địa bàn cùng phối hợp đấu tranh xử lý triệt để hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, khi phát hiện các hoạt động tập trung sinh hoạt nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương biết để đấu tranh, xử lý.