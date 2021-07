Nghệ An: Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong căn nhà khóa trái cửa ​

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Ngọc C. (SN 1970), trú tại xóm Tân Yên, xã Tân Phú.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Ảnh: Nguyệt Trần

Sáng cùng ngày, sau khi nghe thông tin từ người dân sống xung quanh cho biết, ngửi thấy mùi khó chịu bất thường bốc ra từ nhà ông C., lực lượng Quân sự, Công an xã Tân Phú, Ban Cán sự xóm Tân Yên và gia đình anh Nguyễn Ngọc C. quyết định đập cửa, phá khóa nhà và phát hiện ông C. đã tử vong, thi thể bốc mùi.