Pháp luật Nghệ An phát hiện và xử lý hơn 1.400 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, thực phẩm bẩn Với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã mở nhiều đợt cao điểm xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, thực phẩm bẩn - những mối nguy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý

Vào cuối tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá một đường dây buôn bán hàng giả xuyên tỉnh. Cụ thể, qua kiểm tra ô tô tải mang BKS 37C.441.xx do Nhữ Văn H. (SN 1994), trú tại huyện Quỳnh Lưu điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện gần 480.000 sản phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, trong đó có hơn 400.000 gói dầu gội đầu, 6.000 gói nước xả vải và gần 1.300 tuýp kem đánh răng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 480.000 sản phẩm hàng giả, bao gồm dầu gội đầu, kem đánh răng và nước xả vải giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Clear, Xmen, Dove, Sunsilk, Rejoice. Ảnh: CANA

Nhữ Văn H. khai nhận số hàng hóa trên được các đối tượng như Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Phương, Hoàng Văn Thái cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu thuê vận chuyển từ huyện Gia Lâm, TP Hà Nội về để tiêu thụ mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Khám xét nhà của Nguyễn Thị Dung, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3.356 gói dầu gội giả mạo nhãn hiệu các loại, còn tại nhà Phạm Thị Phương thu giữ 300 gói nước xả vải giả mạo nhãn hiệu Comfort.

Lực lượng chức năng xác định Phạm Thị Sáng (SN 1962), trú tại quận Gia Lâm, TP Hà Nội được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Các đối tượng đã buôn bán hàng giả trong một thời gian dài, gây thiệt hại cho nhiều người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm chính hãng. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Công an huyện Nam Đàn đã triệt phá một nhóm đối tượng do Lê Tuấn Anh (SN 1998) làm chủ, buôn bán 1.206 bộ tai nghe Bluetooth Airpods giả trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Các sản phẩm này được tiêu thụ tại các cửa hàng điện thoại trong tỉnh và đã gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng. Ngày 25/1/2025, sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can trú tại các tỉnh Nghệ An, Hải Dương và Hà Tĩnh về tội Buôn bán hàng giả.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong tang vật – các thùng chứa giá đỗ ngâm hóa chất. Ảnh: CANA

Bên cạnh hàng giả, nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn cũng bị phát hiện, xử lý. Điển hình vào tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng “nước kẹo” (6-Benzylaminopurine – 6-BAP) để tưới vào giá đỗ nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng, giúp sản phẩm trông bắt mắt hơn.

Các đối tượng trong vụ việc này bao gồm Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997), Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998), tất cả đều trú tại thành phố Vinh đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 3.500 tấn giá đỗ từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, khiến hàng nghìn người tiêu dùng vô tình sử dụng thực phẩm bẩn.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành điều tra, thu giữ các tang vật vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về hành vi sản xuất và tiêu thụ thực phẩm bẩn, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng chức năng tiêu huỷ mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: CANA

Mới đây, vào tháng 6/2025, Công an xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) đã phát hiện Trần Văn Công (SN 1990) đã thu gom và vận chuyển 400 kg mỡ động vật không có nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối. Trần Văn Công khai nhận thu mua mỡ động vật từ các nguồn không rõ ràng và dự định bán để kiếm lời. Lực lượng công an đã thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn này, đồng thời xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm Theo số liệu tổng hợp mới nhất, trong 5 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, xử lý 1.426 vụ vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 164 vụ với 228 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 174 tỷ 298 triệu đồng. Riêng trong đợt cao điểm từ ngày 15/5 đến 29/5/2025, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 202 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 3 tỷ 235 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy, thời gian qua, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng quần áo "nhái" ở huyện Thanh Chương. Ảnh tư liệu minh hoạ: P.V

Tuy nhiên, theo đánh giá đại diện các sở, ngành tại cuộc họp sơ kết 5 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) vào chiều 6/6 thì cuộc chiến chống hàng giả, thực phẩm bẩn trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Các đối tượng vi phạm không chỉ manh động mà còn cực kỳ tinh vi, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử – nơi hàng hóa giả, kém chất lượng được ngụy trang kỹ lưỡng, rao bán qua mạng xã hội với địa chỉ ảo, giao dịch không cần gặp mặt, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Nhiều loại dầu gội, kem đánh răng, thực phẩm sử dụng trực tiếp bị làm giả tràn lan, len lỏi đến tận vùng sâu, vùng xa, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng.

Việc xử lý sau phát hiện cũng gặp không ít rào cản. Lực lượng chức năng hiện thiếu cơ sở vật chất bảo quản tang vật là thực phẩm hoặc hàng hóa dễ hư hỏng, chưa kể đến các loại có nguy cơ cháy nổ, độc hại. Chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng khiến công tác phân cấp, phối hợp xử lý giữa các lực lượng chức năng còn có những vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh với các vi phạm ngày càng phức tạp…

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết 5 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) vào chiều 6/6. Ảnh: Đ.C

Tại cuộc họp, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nêu rõ: Trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, cần tăng cường siết chặt kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như sữa, thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm, rượu bia, thực phẩm tươi sống... tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

“ Trong đó, cần xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng cần tập trung đấu tranh. Theo đó, các tuyến được nhận diện là điểm nóng là tuyến đường bộ Quốc lộ 1A, 7, 48, tuyến đường sắt Bắc – Nam, tuyến biên giới đất liền qua cửa khẩu Nậm Cắn, Thanh Thủy, Tam Hợp, tuyến biển qua cảng Cửa Lò, khu vực ven biển Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Địa bàn trọng điểm gồm TP Vinh, các kho bãi, chợ đầu mối, trung tâm luồng hàng hóa. Đặc biệt, chú ý đến các cơ sở lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm.

Về đối tượng, cần tập trung rà soát các đường dây, ổ nhóm, cá nhân chủ mưu chuyên cung cấp, vận chuyển, tiêu thụ hàng cấm, hàng giả, thực phẩm không bảo đảm vệ sinh. Các mặt hàng trọng điểm gồm: thực phẩm chế biến, sữa, thực phẩm chức năng, thuốc, hóa mỹ phẩm, pháo, thuốc lá, phân bón, dược phẩm, quần áo, giày dép, hàng điện tử...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cũng yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu, hàng giả, thực phẩm bẩn, từng bước xây dựng thị trường kinh doanh minh bạch, an toàn cho người dân.