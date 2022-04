Nghệ An: Phát hiện xe ô tô vận chuyển hàng hóa nhập lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, ngày 01/4/2022, tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, đơn vị phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 43H - 012.64, do L.P.M.T. (SN 1972, trú tại phường Hòa Cường Bắc, thành phố Đà Nẵng) điều khiển vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

1.000 bộ test Covid-19 bị lực lượng chức năng thu giữ trên xe ô tô do L.P.M.T điều khiển. Ảnh: Hồng Ngọc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1.000 bộ test Covid-19 , 135kg vải, 04 bảng đèn led điện tử có nhãn mác nước ngoài. Tất cả các hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, L.P.M.T. cho biết vận chuyển thuê số hàng hóa nói trên từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho một người không quen biết.

Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra 2 xe ô tô do L.P.M.T và N.Đ.N điều khiển phát hiện hàng hóa nhập lậu và gia cầm không rõ nguồn gốc. Anh: Hồng Ngọc

Trước đó, ngày 29/3/2022, cũng tại khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 47B-029.56, do N.Đ.N. (sinh năm 1984, trú tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển. Qua đó, phát hiện trên xe vận chuyển 7.500 con gia cầm, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành xử phạt hành chính L.P.M.T. và N.Đ.N. theo quy định của pháp luật./.