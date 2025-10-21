Pháp luật Nghệ An phát huy vai trò 'cánh tay nối dài' của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Sau hơn 1 năm hoạt động (từ 1/7/2024), lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An đã trở thành “tai mắt” tin cậy của Công an xã, phường, góp phần giữ vững sự bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố trong bối cảnh chính quyền hai cấp đi vào vận hành.

Những tai mắt giữa cộng đồng

Từng là công an viên bán chuyên trách, anh Vi Văn Thường ở bản Piêng Cu, xã Tiền Phong, không ngần ngại đăng ký tham gia ngay khi lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở được thành lập. Với kinh nghiệm, sự am hiểu địa bàn và tinh thần trách nhiệm cao, anh Thường luôn sát cánh cùng Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT.

Chỉ trong quý I/2025, anh đã cùng lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 13 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, sử dụng pháo trái phép, ma túy; lập hồ sơ đưa 5 người đi cai nghiện bắt buộc; phát hiện, bàn giao một đối tượng sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép. Anh còn vận động nhân dân ủng hộ gần 10 triệu đồng lắp đặt 4 camera an ninh, tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng tự chế.

Anh Vi Văn Thường cùng lực lượng Công an xã Tiền Phong bám dân, bám bản. Ảnh: Phạm Thủy

Thiếu tá Lương Tuấn Minh - Trưởng Công an xã Tiền Phong đánh giá: Những người như anh Thường, sinh ra và lớn lên tại địa phương, có lợi thế rất lớn trong việc nắm chắc tình hình địa bàn, hiểu người dân và dễ dàng tạo được sự tin tưởng. Nhờ vậy, họ phối hợp rất hiệu quả với Công an xã trong giải quyết các vấn đề phát sinh, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Không chỉ ở miền núi, tại vùng đồng bằng ven biển xã Quỳnh Anh, lực lượng bảo vệ ANTT cũng thể hiện vai trò tích cực. Ông Hồ Anh Đức, Tổ trưởng Tổ ANTT thôn 2, đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều biện pháp giữ vững ổn định địa bàn có tuyến Tỉnh lộ 537B, đường ven biển, chợ trung tâm và nhiều trường học. Hàng tuần, tổ ANTT tổ chức tuần tra, tuyên truyền tại chợ, vận động tiểu thương không lấn chiếm hành lang giao thông, qua đó tăng cường gắn kết giữa lực lượng chức năng và người dân.

Ông Phạm Trọng Tạo tham gia cùng Công an phường Trường Vinh kiểm tra hệ thống PCCC tại các quán, nhà hàng... Ảnh: PV

Tại địa bàn đô thị như phường Trường Vinh, với đặc thù dân cư đông đúc, hoạt động kinh doanh phức tạp, vai trò của lực lượng bảo vệ ANTT càng rõ nét. Gần 10 năm kinh nghiệm làm Trưởng ban bảo vệ dân phố giúp ông Phạm Trọng Tạo nhanh chóng thích ứng trong vai trò mới. Ông cùng Công an phường tuần tra ban đêm tại các điểm nóng, kiểm tra tạm trú tạm vắng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo qua mạng, đồng thời hòa giải nhiều mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư, góp phần ngăn ngừa xô xát, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

“Tham gia lực lượng ANTT ở cơ sở là trách nhiệm nhưng cũng là niềm tự hào. Chúng tôi không chỉ giữ gìn an ninh mà còn xây dựng sự đoàn kết, bình yên cho khu phố. Nhờ được tập huấn thường xuyên về pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tế, chúng tôi ngày càng vững vàng, chuyên nghiệp hơn trong công việc”, ông Tạo chia sẻ.

Xây dựng lực lượng vững mạnh, chuyên nghiệp

Theo đánh giá của Công an tỉnh, sau hơn 1 năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư, đặc biệt trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2025, toàn tỉnh duy trì, kiện toàn 3.797 tổ bảo vệ ANTT với 11.373 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh.

Trong thời gian này, lực lượng đã cung cấp 4.072 nguồn tin liên quan đến ANTT, phối hợp giải quyết 2.542 vụ việc, tổ chức hơn 10.000 buổi tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Đồng thời, lực lượng đã xây dựng, nhân rộng gần 50 mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 183 địa bàn, với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn như “Chi hội Cựu Công an nhân dân tham gia đảm bảo ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, “Giáo họ văn minh, kính Chúa yêu nước”, “Tuổi trẻ tình nguyện viên hỗ trợ thủ tục hành chính qua nền tảng số”...

Ông Phạm Trọng Tạo tham gia cùng Công an phường Trường Vinh hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Phạm Thủy

Lực lượng ANTT cơ sở còn phối hợp với hơn 27.400 tổ, ban tự quản tại khu dân cư để nắm bắt tình hình, giải quyết mâu thuẫn ngay từ đầu; tham gia xử lý hơn 80 vụ cháy nổ, 157 vụ cứu hộ cứu nạn; tổ chức 5.200 buổi tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, thu hồi 16 quả lựu đạn, 9 khẩu súng quân dụng, hơn 3.000 súng tự chế. Ngoài ra, họ còn hỗ trợ quản lý trên 1.000 người đang chấp hành biện pháp giáo dục và 4.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Hoạt động tuần tra, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông được duy trì hơn 10.000 lượt, phát hiện, phối hợp xử lý gần 1.500 vụ việc, góp phần giữ ổn định tình hình trên địa bàn.

“ Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Họ là những người gần dân, hiểu dân, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn sự bình yên ổn định của địa phương. Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Cũng theo đồng chí Phó Giám đốc, để lực lượng hoạt động hiệu quả, Công an tỉnh đã chủ động đảm bảo các điều kiện cần thiết như: Cấp giấy chứng nhận, phương tiện hỗ trợ, bố trí nơi làm việc phù hợp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho 100% thành viên; duy trì công tác giao ban, kiểm tra, động viên thường xuyên. Qua đó, lực lượng ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, gắn bó mật thiết với dân và địa bàn.

Hiệu quả công việc cùng niềm tin của nhân dân chính là minh chứng rõ nhất cho vị trí, vai trò ngày càng vững vàng của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở – những người nối dài cánh tay của lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ bình yên từ mỗi thôn, xóm, khu phố, nơi bắt đầu của sự ổn định toàn xã hội.