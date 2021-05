Nghệ An: Phạt quán bi-a 15 triệu đồng do không chấp hành lệnh đóng cửa phòng, chống dịch

Phạt cơ sở kinh doanh 15 triệu đồng do không chấp hành lệnh đóng cửa phòng, chống dịch. Ảnh minh họa

Theo Công văn số 2732/UBND-VX ngày 06/05/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vào khoảng 20 giờ 38 phút, ngày 8/5/2021, Tổ công tác của Công an xã Diễn Phúc đã tổ chức tuần tra, kiểm tra thì phát hiện trong quán bi-a 1983 (xóm Tràng Thân, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có khoảng 10 khách hàng đang đánh bi-a.