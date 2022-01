Nghệ An phát triển nuôi cá lồng trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã bước vào thời điểm đổ ải để chuẩn bị gieo cấy, thế nhưng do mực nước sông Lam gần đây xuống thấp, khiến cho nhiều trạm bơm dọc con sông này đã bị cạn kiệt. Kéo theo đó nhiều diện tích ruộng vẫn chưa có nước để sản xuất vụ Xuân.

(Baonghean.vn) - Công ty May HANOSIMEX Nghi Lâm trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã phải tạm dừng hoạt động do có nhiều công nhân nhiễm Covid-19.