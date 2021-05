Nghệ An phê bình 5 bệnh viện xem nhẹ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường năng lực quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19

Sáng 5/5, Sở Y tế Nghệ An tổ chức tập huấn “Quy trình quản lý, điều trị Covid-19 ”. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Sở Y tế; Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và trưởng khoa truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn của các Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam, bệnh viện đa khoa tuyến huyện (trong và ngoài công lập) và Trung tâm Y tế có giường bệnh.