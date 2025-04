Xây dựng Đảng Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia ‘Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới’ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia ‘Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới’.

Thường trực Tỉnh ủy họp để triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới" Ảnh: Thành Cường

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, “cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày””; căn cứ Kế hoạch số 291-KH/ĐUCA, ngày 24/02/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới” tại tỉnh Nghệ An, nội dung cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu của hội thảo:

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; các nhân tố tác động và yêu cầu cấp bách của việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới. Góp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh phát triển nhanh, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đánh giá thực trạng và những thách thức trong việc thực thi các chính sách, quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; chia sẻ các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong việc lan tỏa lối sống tiết kiệm, tinh gọn, hiệu quả từ các cơ quan thuộc Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp đến từng hộ gia đình và người dân.

Công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức hội thảo chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm gắn với chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Nội dung Hội thảo:

- Làm rõ một số vấn đề lý luận chung, những quan điểm chỉ đạo lớn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Đánh giá thực trạng; đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Phương hướng, giải pháp xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hình thức hội thảo: Tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến (trực tiếp tại Công an tỉnh Nghệ An; trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Thời gian, địa điểm tổ chức:

Th ời gian :. 1/2 ngày, dự kiến vào lúc 13 giờ 45 phút, thứ Sáu, ngày 3/5/2025 (thời gian c ó thể thay đổi theo lịch Khai mạc Lễ hội Làng Sen).

Địa điểm: Hội trường A, Công an tỉnh Nghệ An (số 07, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Chỉ đạo hội thảo:

Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chủ trì hội thảo: