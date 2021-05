Nghệ An: Phòng dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một kỳ thi đặc biệt quan trọng với sự tham gia của hơn 30.000 thí sinh trong toàn tỉnh. Mặc dù trên cả nước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng Kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch trong 2 ngày 3,4/6. Trong ảnh: Trường THPT Cửa Lò đang kiểm tra lại hồ sơ của các thí sinh tham gia dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trong đó, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi, năm nay tất cả các điểm thi đều tiến hành phun khử khuẩn. Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, việc phun khử khuẩn sẽ do Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các nhà trường cùng thực hiện. Ảnh: Mỹ Hà

Do bối cảnh đặc biệt của kỳ thi năm nay nên tất cả 69 điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3. Ảnh: Mỹ Hà

Trong tuần này, Nghệ An cũng sẽ bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Do đó, ngoài đảm bảo về an toàn, sức khỏe thì các nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ quạt mát cho thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà