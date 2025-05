Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II (14/4/1938)

Ngày 13/9/1936, Tỉnh bộ lâm thời Nghệ An và Huyện ủy Nghi Lộc đã họp tại làng Đông Chữ (huyện Nghi Lộc) để cử ra Ban Chấp hành thống nhất của Đảng bộ Nghệ An do Đinh Văn Di làm Bí thư Tỉnh ủy.