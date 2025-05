Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (1960 - 1961) Từ ngày 24/6 đến 1/7/1960, tại thị xã Vinh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ X (vòng 1) và từ ngày 20 đến 30/3/1961, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ X (vòng 2) được tổ chức. Tham dự Đại hội có 238 đại biểu chính thức và 87 đại biểu dự thính.

Tư liệu tham khảo: Đảng bộ tỉnh Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 -2020) – NXB Nghệ An, 2020; Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập 2 (1954 – 1975) – NXB Chính trị Quốc gia, 1999.

