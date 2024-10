Xây dựng Đảng Nghệ An quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ Những năm qua, tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm công tác cán bộ nữ nhằm tăng tỷ lệ nữ cán bộ nói chung và nữ cán bộ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Từ đó, góp phần khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của phụ nữ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Khẳng định vị thế

Là huyện miền núi cao có đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong những năm qua, huyện Tương Dương quan tâm công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số 1.893 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, cán bộ nữ là 1.142 người (tỷ lệ 60,32%), dân tộc thiểu số là 1.127 người (tỷ lệ 59,53%). Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 48 người, đại học 1.608 người, cao đẳng 194 người, dưới cao đẳng 43 người. Trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp: 44 đồng chí; trung cấp: 586 đồng chí; sơ cấp: 298 đồng chí. Cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy (1 người); Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (đầu nhiệm kỳ là 6 người (16,21%); cán bộ nữ là đại biểu HĐND huyện: 11 người (31,42%) ); cán bộ nữ công tác ở phòng, ban cấp huyện: 55 người. Cán bộ nữ là bí thư, phó bí thư thường trực đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã, chủ tịch xã, thị trấn: 8 người; cán bộ nữ theo diện tri thức trẻ: 2 người.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo Ban Tổ chức các địa phương. Ảnh: T.L

Đơn cử như đồng chí Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang, là một trong những cán bộ nữ trưởng thành từ sự quan tâm lựa chọn, đưa vào quy hoạch của huyện để đào tạo thành cán bộ lãnh đạo của xã. Với 19 năm công tác tại địa phương, trải qua nhiều vị trí như: cán bộ khuyến nông, phó chủ tịch hội nông dân xã, phó chủ tịch UBND xã và năm 2020 đồng chí được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Tam Quang.

Đồng chí Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (giữa) cùng lãnh đạo huyện Tương Dương kiểm tra các mô hình kinh tế tại địa phương. Ảnh: Đình Tuân

Là cán bộ nữ, người đứng đầu chính quyền ở xã miền núi biên giới còn nhiều khó khó khăn, đồng chí Kha Thị Hiền đã cùng với tập thể lãnh đạo xã có nhiều quyết sách xây dựng xã Tam Quang là xã biên giới đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Hiện trên địa bàn xã đang duy trì và triển khai nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là phát triển chăn nuôi đại gia súc, mô hình trồng tre, mét, cây thanh long,... Nhờ đó, đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào ngày càng được nâng cao, nhất là người dân trong xã đã thay đổi tư duy từ việc trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nay đã chủ động trong việc phát triển kinh tế xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng chí Hiền đang cùng Đảng bộ và Nhân dân xã nỗ lực xây dựng xã Tam Quang đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Lãnh đạo và cán bộ Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai rà soát cán bộ nữ trên địa bàn thị xã. Ảnh: T.L

Xác định công tác cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai luôn coi công tác cán bộ nữ, coi đây là giải pháp quan trọng khai thác nguồn nhân lực nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ cống hiến và trưởng thành. Thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý, sát hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, phát huy năng lực về mọi mặt, đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác. Bởi vậy, số lượng và chất lượng cán bộ nữ ở thị xã ngày càng được nâng cao. Thị xã đã chỉ đạo việc gắn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo các cấp với việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đạt chuẩn của từng chức danh và rèn luyện thực tiễn toàn diện.

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: T.L

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có tổng số 1.733 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, cán bộ trẻ có 793 người; cán bộ nữ 1.201 người (tỷ lệ 69,3%). Về trình độ chuyên môn, thạc sĩ và tương đương 51 người; đại học 1.265 người; cao đẳng, trung cấp 417 người. Về trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp 68 người; trung cấp 575 người. Cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Thị ủy 1 người; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 6 người. Cán bộ nữ công tác ở phòng, ban cấp thị xã 14 người. Cán bộ, công chức nữ ở cấp phường, xã 54 người.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gặp gỡ trao đổi với người dân xã Nghi Yên (Nghi Lộc). Ảnh: T.L

Đồng chí Hồ Văn Cậy- Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai, cho biết: Công tác tạo nguồn cán bộ nữ luôn được các cấp ủy ở thị xã quan tâm thông qua việc chăm lo tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ nữ được quy hoạch học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Quan tâm bố trí, sắp xếp cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, phục vụ tốt công tác cán bộ trước mắt và nhiệm kỳ sắp tới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập huấn cho cán bộ Ban Tổ chức các huyện, thành thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác tổ chức Xây dựng Đảng. Ảnh: T.L



Đảm bảo cơ cấu phù hợp

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ nữ, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm công tác cán bộ nữ, xem đây là bộ phận quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của tỉnh. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ nữ nhằm phát hiện những nhân tố mới có triển vọng bổ sung vào quy hoạch. Đồng thời, thực hiện đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng đề bạt, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý để lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực nổi trội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Hường - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Chương (Thanh Chương) trao đổi với người dân địa phương. Ảnh: T.L

Nhờ thực hiện tốt cơ cấu, tỷ lệ trong quy hoạch, cơ cấu cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ được bảo đảm phù hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghệ An được đánh giá là một trong những tỉnh có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cao nhất trong cả nước.

Theo đó, đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025: Cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 12 nữ/64 đồng chí, chiếm 18,75% (tăng 7,45% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020); cấp huyện có 152/784 đồng chí, chiếm 19,3% (tăng 1,5% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020); cấp cơ sở có 1.779/6.979 người, chiếm tỷ lệ 26,6% (tăng 6,3% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Cán bộ nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh có 4 người (tỷ lệ 30,8%); đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 23/83 người (tỷ lệ 27,71%, tăng 0,21% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); Hội đồng nhân dân cấp huyện có 230/736 người (tỷ lệ 31,25%, tăng 12,65% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); Hội đồng nhân dân cấp xã có 3.264/10.890 người, chiếm 29,97% (tăng 1,77% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh có 30/176 người, chiếm 16,12%.

Đầu nhiệm kỳ có 3 nữ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hiện nay là 1 đồng chí, 2 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ và chuyển công tác), 3 nữ Bí thư Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND xã Thanh Dương (Thanh Chương) Võ Thị Quyên cùng cán bộ địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính. Ảnh: T.L



Nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 11/83 người (tỷ lệ 13,25%), quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 4/21 nữ (tỷ lệ 19,05%); quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khối huyện, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh có 187/736 nữ (tỷ lệ 25,4%).

Phó Chủ tịch UBND phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa - đồng chí Phan Thị Hoài Thương hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: T.L

Với nhiều chính sách quan tâm chăm lo cho đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh thời gian qua đã góp phần xây dựng, phát triển được đội ngũ cán bộ nữ nhiệt tình, năng nổ, có ý chí phấn đấu vươn lên trong công việc, phát huy được năng lực trong quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của địa phương.