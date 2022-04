Nghệ An: Quán triệt kế hoạch thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT

Toàn cảnh hội nghị quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 81 KH/TU. Ảnh: Thành Chung

Sáng 14/4, tại huyện Yên Thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Bảo hiểm Xã hội Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 KH/TU ngày 7/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự hội nghị, có đồng chí Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLD tỉnh… đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Năm 2025, 26-27% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

Thời gian qua, việc triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Nghệ An đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Chính sách BHXH, BHYT ngày càng khẳng định vị trí trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Thành Chung Tính đến hết quý 1/2022, toàn tỉnh có 3 triệu người tham gia BHXH , BHYT; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,03% dân số; Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 19,38% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh, Nghệ An là địa phương dẫn đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện (135.000 người).

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra đến năm 2025 và chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; ngày 7/3/2022, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến Kế hoạch số 81-KHTU. Ảnh: Thành Chung Kế hoạch số 81-KH/TU hướng tới mục tiêu tạo sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị để tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT; phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động trong độ tuổi và BHYT toàn dân; xây dựng ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cụ thể.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 26-27%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%. Đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%... Kế hoạch đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và giao trách nhiệm cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Tăng cường lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH, BHYT

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH Nghệ An đã quán triệt kế hoạch, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách pháp luật và những định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác BHXH, BHYT. Các đơn vị, địa phương đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, làm rõ hơn những kết quả đạt được, các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Thành Chung Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là những giải pháp đồng bộ, sáng tạo và đột phá trong thực hiện nhiệm vụ…trong đó, việc tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch số 81-KH/TU là cách làm hay, có sức lan tỏa lớn.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành BHXH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt hơn chính sách an sinh xã hội của địa phương. UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; huy động sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cấp, ngành đã góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý các cấp, ngành cần quan tâm, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để người dân hiểu rõ quyền lợi, tích cực tham gia. Ảnh: Thành Chung Để Kế hoạch 81-KH/TU được triển khai có hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò của chính sách BHXH, BHYT; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT…

Hàng năm, tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn, cơ quan BHXH các cấp chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách BHXH, BHYT; quan tâm phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để người dân hiểu rõ quyền lợi, tích cực tham gia, đồng chí Nguyễn Văn Thông nêu rõ.

Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; huy động sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để các cấp, các ngành triển khai; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc triển khai, thực hiện các mục tiêu BHXH, BHYT; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT; tối ưu hóa quy trình giải quyết chính sách, chế độ BHXH, BHYT.