Kinh tế Nghệ An quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai 2025 Từ ngày 4 đến 9/6, tỉnh Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai 2025 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm quảng bá các điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng và mở rộng kết nối với các tỉnh biên giới phía Bắc.

Hội chợ du lịch quốc tế Lào Cai có sự góp mặt du lịch của các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đại sứ quán của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Malaysia, Úc; vùng/tỉnh/thành phố quốc tế kết nối hợp tác với Lào Cai để tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong nước khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ông Hoàng Quang Phòng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham quan gian hàng Nghệ An. Ảnh: Trà Giang



Hội chợ được tổ chức tại thành phố Lào Cai với quy mô 130 gian hàng tiêu chuẩn và các khu vực phụ cận trong khuôn viên 5.000m2.

Với chủ đề chính “Du lịch Nghệ An – Cung đường biển gọi” được giới thiệu tại Hội chợ du lịch quốc tế Lào Cai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước nói chung và các tỉnh phía bắc nói riêng.

Các đại biểu thăm gian hàng Du lịch Nghệ An tại hội chợ. Ảnh: Trà Giang

Tham gia sự kiện lần này, Nghệ An đặt mục tiêu tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đặc biệt là các sản phẩm du lịch biển và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh nhằm tăng cường thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành và du khách các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh về tham gia Hội chợ nói chung và khu vực biên giới phía Bắc và tỉnh Lào Cai nói riêng.

Gian hàng Du lịch Nghệ An được tổ chức tại Quảng trường Đinh Lễ, thành phố Lào Cai với sự chủ trì của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch biển, lữ hành, khách sạn, khu – điểm du lịch, hải sản và ẩm thực đặc trưng xứ Nghệ.

Đông đảo du khách tham quan gian hàng Nghệ An. Ảnh: Trà Giang

Bên cạnh đó, Nghệ An còn tham gia Toạ đàm kết nối phát triển du lịch Xanh và tham gia đoàn famtrip khảo sát du lịch do BTC Hội chợ du lịch quốc tế tổ chức, hoạt động kết nối doanh nghiệp cũng được chú trọng, tạo cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp du lịch Nghệ An và các đơn vị lữ hành, dịch vụ của các tỉnh phía Bắc nhằm thúc đẩy lượng khách đến Nghệ An trong thời gian tới.

Việc tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Lào Cai 2025 một lần nữa khẳng định quyết tâm và chiến lược của du lịch Nghệ An trong việc quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.