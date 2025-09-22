Thời sự Nghệ An quảng bá tiềm năng đầu tư, du lịch tại Diễn đàn Việt Nam - Trung Quốc Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc và Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, diễn ra vào chiều 21/9, tại Bắc Kinh. Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tham dự diễn đàn.

Toàn cảnh diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc và Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, diễn ra vào chiều 21/9, tại Bắc Kinh. Ảnh: Phan Tú

Tăng cường giao lưu, hợp tác

Dự Diễn đàn còn có Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ - Ngoại giao văn hóa, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh; đại diện Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc, Hội đồng doanh nghiệp Việt Trung và đông đảo doanh nghiệp đến từ 2 nước Việt Nam, Trung Quốc. Diễn đàn có sự tham dự của 250 đại biểu đến từ 2 nước, trong đó khoảng 100 đại biểu đến từ Việt Nam và 150 đại biểu đến từ Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh hai nước đang cùng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, hợp tác kinh tế - đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã được triển khai tích cực, tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Ông Phạm Thanh Bình - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tham dự diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Diễn đàn là cơ hội tốt để Nghệ An, Tây Ninh, Quảng Trị tham gia quảng bá tiềm năng, lợi thế và chính sách ưu đãi của địa phương, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp Trung Quốc, hướng tới các dự án hợp tác cụ thể. Đại sứ đánh giá cao và tin tưởng rằng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Tây Ninh với lực lượng lao động trẻ, dồi dào và chất lượng; môi trường chính sách thông thoáng, thân thiện với nhà đầu tư; vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng đồng bộ (cảng biển thuận tiện cho giao thông, logistics) sẽ đóng vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cam kết đồng hành và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao lưu giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn, ông Sử Trung Tuấn – Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN nhấn mạnh, Trung Quốc là đối tác lớn nhất về thương mại và cũng là nhà đầu tư quan trọng của ASEAN; quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Ông khẳng định, Trung tâm Trung Quốc – ASEAN sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, trong đó Nghệ An cùng các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh có nhiều tiềm năng để hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Sử Trung Tuấn - Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Ông Trương Ngọc Tinh – Hội trưởng Thương hội Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc cũng phát biểu, cho rằng lĩnh vực cơ điện và công nghiệp hỗ trợ đang là hướng hợp tác nhiều triển vọng giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và địa phương Việt Nam. Nghệ An với lợi thế về hạ tầng khu công nghiệp, nguồn lao động dồi dào và chính sách ưu đãi hấp dẫn có thể trở thành điểm đến đầu tư chiến lược cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cơ điện và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc như ông Nghiêm Giới Hòa - Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương; ông Ngô Tiểu Sảnh - Người sáng lập, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thông minh Bàng Kỳ; ông Cát Quốc Khả - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự, Tập đoàn viễn thông Trung Hưng (ZTE); ông Đỗ Bá Diễm, Quản lý cấp cao Bộ phận quan hệ Chính phủ nước ngoài, Công ty Máy móc cơ khí Liễu Công Quảng Tây; ông Dương Dũng, Trưởng đại diện Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Trung tại Bắc Kinh đã có phát biểu, trong đó đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác với Việt Nam. Đặc biệt, Nghệ An được nhìn nhận là điểm đến chiến lược nhờ lợi thế hạ tầng khu công nghiệp, nguồn lao động dồi dào và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn.

Tăng cường kết nối cùng phát triển

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Thay mặt tỉnh Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng, thành tựu kinh tế – xã hội, trong đó nhấn mạnh: Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh với kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt hơn 547 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt gần 400 triệu USD. Trung Quốc đang là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Nghệ An, đến tháng 8/2025, Nghệ An đã thu hút 64 dự án FDI từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan với tổng vốn đăng ký 4,1 tỷ USD, chiếm 70% tổng vốn FDI tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Ngoài ra, với hơn 21.000 lao động Nghệ An đã sang làm việc tại Trung Quốc giai đoạn 2023–2024, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân.

Sở Ngoại vụ Nghệ An kí kết MOU với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: Phan Tú

Trong lĩnh vực du lịch, Nghệ An sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, bãi biển Cửa Lò, Vườn quốc gia Pù Mát. Lượng khách Trung Quốc đến Nghệ An tăng trưởng mạnh, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến này. Với phương châm “Nghệ An – Điểm đến của thành công”, tỉnh cam kết tạo lập một môi trường đầu tư thông thoáng với nhiều chính sách ưu đãi, hạ tầng đồng bộ và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Tại Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các địa phương Việt Nam với các đối tác Trung Quốc, trong đó có Sở Ngoại vụ Nghệ An với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc (VCBC). Biên bản hợp tác sẽ thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa tỉnh Nghệ An với các doanh nghiệp Trung Quốc; các hoạt động hợp tác về văn hóa, du lịch và giáo dục – đào tạo giữa Nghệ An và các đối tác quốc tế thông qua cầu nối VCBC; huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp Việt – Trung, để hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong phát triển tập trung vào kinh tế xanh, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao và các ngành nghề kinh tế khác.

Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh Phan Tú

Một số lĩnh vực cụ thể như kêu gọi, kết nối các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và chế tạo thuộc lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và công nghệ xanh, công nghệ bán dẫn và tính toán hiệu năng cao, công nghệ sinh học tổng hợp, công nghệ đại dương (robot dưới biển, khai thác tài nguyên biển sâu), thương mại điện tử và logistics thông minh, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức hội nghị, diễn đàn, triển lãm trong và ngoài nước nhằm quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của Nghệ An; hỗ trợ tỉnh chia sẻ cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp, sản phẩm xuất nhập khẩu, chính sách thương mại và các quy định pháp lý liên quan; hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Trung Quốc và các nước khác để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Nghệ An.

Các đại biểu hai quốc gia tham gia Chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Phan Tú

Sau Diễn đàn, các đại biểu đã tham gia Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, một sự kiện mang đậm chất văn hóa thu hút sự quan tâm của các đại biểu với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, thời trang và ẩm thực Việt Nam, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.