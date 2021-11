Nghệ An quy hoạch đến năm 2030 phát triển 59 cụm công nghiệp tập trung

So với các tỉnh, việc đến năm 2030, Nghệ An có 59 CCN là chưa nhiều nhưng điều kiện nguồn lực của tỉnh thời gian qua còn khiêm tốn nên phải cân nhắc để đảm bảo tính khả thi. Việc đưa thêm một số CCN tập trung vào quy hoạch lần này là theo Nghị định 68 và 66/CP/2020 sửa đổi về phát triển, quản lý CCN của Chính phủ; đồng thời đón bắt các chủ trương phát triển Nghệ An thành tỉnh công nghiệp. Do có diện tích tự nhiên lớn nên Nghệ An được đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp khá cao; việc bổ sung, đưa thêm một số CCN mới nhằm tạo quỹ đất cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp đồng thời chuẩn bị điều kiện, cơ sở để kêu gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực này.