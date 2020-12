Nghệ An, quyến rũ những điểm đến mùa Đông - Xuân

Lời mời gọi từ cánh đồng hoa, trái

Nếu đầu năm tìm về những điểm linh thiêng vãn cảnh và cầu an, cầu lộc; giữa năm xuống biển hay lên rừng với khe, thác để “giải nhiệt” thì cuối năm là cơ hội tìm về với làng quê. Phong cảnh và nhịp sống bình yên nơi thôn dã, bản làng sẽ làm vơi bớt những âu lo, muộn phiền trong công việc mưu sinh, mang đến niềm thư thái và ấm áp trong những ngày cuối năm đầy bận rộn.

Những vùng chuyên canh cây ăn quả lớn, đặc biệt là cây cam đang trở thành những điểm hấp dẫn du khách như Xã Đoài (Nghi Lộc), Yên Thành, Con Cuông, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp… Đã có nhiều du khách tìm đến những nơi này để nếm vị ngọt lành của trái cam, thưởng thức hương vị thơm ngon của trái ổi, rảo bước giữa những khu vườn, trang trại mênh mông. Vừa thưởng thức, vừa trải nghiệm cuộc sống, lao động của người nông dân và khung cảnh, nhịp sống ở nông thôn.

Về với thôn quê còn về với những cánh đồng hoa bạt ngàn đua nhau khoe sắc, mang lại niềm hứng khởi dạt dào trước không gian ngập tràn hương sắc. Thung lũng hoa Phủ Quỳ, Trương Gia Trang ở xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn) mỗi ngày đón hàng nghìn du khách đến thưởng ngoạn và check in.

Đây thực sự đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch , thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa đặc sắc của Nghệ An.

“Tôi quê Nghệ An, hiện đang làm việc ở Hà Nội. Qua báo chí và mạng xã hội, tôi thấy ở quê có thung lũng và vườn hoa đẹp, khung cảnh chẳng khác gì ở Đà Lạt nên rủ bạn bè về Phủ Quỳ để khám phá, trải nghiệm. Nơi đây thực sự hấp dẫn, những vườn hoa bạt ngàn đã mang lại cảm giác ấm áp và thú vị, như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh”.

Hơi ấm bản làng

Sau khi thưởng thức, khám phá vẻ đẹp rực rỡ của những cánh đồng hoa và vị ngọt lành của cây trái, du khách có thể tiếp tục ngược hành trình lên vùng cao trải nghiệm phong cảnh núi rừng cuộc sống ở các bản làng. Bởi miền Tây Nghệ An có núi sông hùng vĩ và thơ mộng, bản làng trù phú và bình yên.

Mùa Đông – Xuân thực sự thích hợp với loại hình du lịch cộng đồng . Ở miền Tây Nghệ An đã xây dựng được những điểm đến lý tưởng như bản Khe Rạn (Bồng Khê), bản Nưa (Yên Khê), bản Xiềng (Môn Sơn) thuộc huyện Con Cuông; bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu; bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương…

Đến với các điểm du lịch cộng đồng này, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa Thái với những phong tục, tập quán và đời sống tâm linh được tái hiện một cách rõ nét. Lắng nghe làn điệu khắp, lăm, nhuôn, xuối để nắm bắt đời sống tâm hồn của cộng đồng người Thái, hòa mình vào điệu xòe, điệu lăm vông quyến rũ để cảm nhận nét uyển chuyển, tinh tế của những cô gái miền sơn cước.

Đến với các điểm du lịch cộng đồng ở Nghệ An, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa Thái. Ảnh: Sách Nguyễn

Lên với bản làng không thể không thưởng thức những món đặc trưng của đồng bào vùng cao. Có thể kể đến cơm lam, xôi ngũ sắc, thịt gà đen và lợn đen, cá suối, chả moọc, canh ột và rượu cần, rượu men lá… Những thứ này được chế biến từ sản vật của núi rừng, đảm bảo về chất lượng, độ an toàn và quan trọng hơn là cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp nơi bản làng vùng cao.

Mùa này, đến Nghệ An, khách cũng có thể về với miệt biển để thưởng thức hương vị mặn mòi và trải nghiệm cuộc sống ở làng nghề chế biến hải sản. Phố biển Cửa Lò tĩnh lặng, du khách thường tìm đến một số điểm ở phường Nghi Hải và Nghi Thủy để được thử món cá thu nướng. Những mẻ cá thu tươi, ngon nướng trên than hồng dậy mùi thơm phức; những miếng cá còn nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa trong cái lạnh se miệt biển tạo cảm nhận thú vị thật riêng khác!.

Đẩy mạnh kích cầu và hợp tác

Để thu hút du khách đến với Nghệ An trong mùa Đông – Xuân, ngành du lịch đã nỗ lực tăng cường sự liên kết, đẩy mạnh kích cầu và nâng cao chất lượng phục vụ. Hầu hết các cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch đều đã giảm giá thành, các điểm du lịch cộng đồng cũng hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch thành phố Hải Phòng và tỉnh Bình Định tìm hiểu các sản phẩm du lịch Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh đó, việc nối lại đường bay Vinh với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Phú Quốc, Quy Nhơn và Đà Nẵng mở ra triển vọng thu hút khách ngoại tỉnh. Đồng thời, ngành du lịch đã tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố thông qua việc ký kết hợp tác và xúc tiến, quảng bá tiềm năng.

Các thành viên Đoàn công tác Tổng Cục Du lịch nghe thuyết minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh tư liệu: Tường Anh

Mới đây, Nghệ An tổ chức thành công Hội nghị Kích cầu du lịch nội địa và liên kết phát triển du lịch Bình Định – Nghệ An. Tại đây, các doanh nghiệp của Nghệ An cũng tiến hành giới thiệu gói kích cầu du lịch nội địa đảm bảo sự hấp dẫn, cam kết về chất lượng và giá cả.