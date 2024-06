Pháp luật Nghệ An quyết liệt ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6 năm 2024), lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã đồng bộ, quyết liệt ra quân, liên tiếp triệt phá được nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Triệt phá nhiều đường dây, bắt nhiều đối tượng

Thực hiện Kế hoạch 410/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2024), các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan… đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia; bắt giữ các đối tượng đầu sỏ.

Đối tượng Xayyasone Xay tại cơ quan công an. Ảnh tư liệu: Phạm Thuỷ

Điển hình như Công an thành phố Vinh (từ ngày 01 đến 13/6/2024) đã bắt giữ và xử lý 35 vụ, 46 đối tượng, triệt phá thành công 2 chuyên án, đồng loạt xóa 9 điểm bán lẻ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trong đó có đường dây ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về thành phố Vinh tiêu thụ.

Cụ thể vào khoảng 12 giờ 5 phút ngày 12/6, tại khu vực cột mốc H3-743 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Ngọc Lâm, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Xayyasone Xay (SN 1990), trú tại làng Saychalon, huyện Viêng Thong, tỉnh Bôlykhăm xay (Lào).

Tang vật thu giữ từ đối tượng Xayyasone Xay. Ảnh tư liệu: Hồ Hưng

Tang vật thu giữ gồm chiếc ba lô có chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp (20 kg ma túy các loại) cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng 13/6, Ban Chuyên án bắt giữ đối tượng đồng phạm Lê Ngọc Dương (SN 1990), trú tại thành phố Vinh. Hiện chuyên án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.

Lán đối tượng Lương Văn Dũng trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong sử dụng để mua bán ma túy. Ảnh tư liệu: Hồng Hạnh

Các đối tượng phạm tội về ma tuý thường có thủ đoạn tinh vi, manh động, luôn thủ sẵn “hàng nóng” trong người, thậm chí lập chòi, lán, lẩn trốn trong rừng sâu để mua bán, vận chuyển ma túy.

Tuy nhiên, vẫn không thoát khỏi “tầm ngắm” của lực lượng chức năng. Điển hình vào 6 giờ ngày 10/6/2024, Công an huyện Quỳ Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đồng chủ trì bắt quả tang đối tượng Lương Văn Dũng (SN 1961) trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lương Văn Dũng (dấu x) tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Đây đối tượng liều lĩnh thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng giáp ranh giữa 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong để bán lẻ chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 40 gam heroin, 1 con dao, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ khi bắt đối tượng Lương Văn Dũng. Ảnh tư liệu: Hồng Hạnh

Với đường biên giới trên bộ dài 468,281 km, tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô-Ly Khăm-Xay ( Lào), lại gần khu vực “Tam giác vàng” là một trong những khu vực sản xuất ma tuý lớn. Nghệ An được xác định là địa bàn phức tạp về tội phạm ma tuý.

Do vậy, tại Kế hoạch 410/KH-UBND, UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục ưu tiên lực lượng, biện pháp đấu tranh mạnh, quyết liệt đối với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, chốt chặn vững chắc, không để tình hình tội phạm ma túy tái diễn phức tạp ở khu vực biên giới.

Khu vực biên giới Tây Nghệ An. Ảnh: Google Maps

Là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới, công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm luôn được Bộ đội Biên phòng Nghệ An chú trọng, hàng loạt chuyên án lớn được triệt phá.

Điển hình vào lúc 5h sáng 1/6, tại bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang Vả Xênh Thò (tên gọi khác là Mài Thò), SN 1993, dân tộc Mông, trú tại bản Huồi-Pá, cụm bản Mường Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ tại hiện trường 6.000 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).

Đối tượng Vả Xênh Thò cùng tang vật. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Qua đấu tranh, Vả Xênh Thò khai nhận đang vận chuyển trái phép ma tuý từ bên kia biên giới về Việt Nam để tiêu thụ, đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Theo chia sẻ từ Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An: Các đồn biên phòng tổ chức tuần tra khép kín trên biên giới 24/24 giờ.

Đặc biệt là tập trung vào các cửa khẩu, đường mòn lối mở và địa hình xác định các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển ma tuý xâm nhập biên giới. Bên cạnh đó tập trung vào công tác nghiệp vụ, điều tra xác minh làm rõ các đối tượng nghi vấn ở hai bên biên giới, trên cơ sở đó xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đồn Biên phòng Thông Thụ (Quế Phong) khắc phục địa hình hiểm trở tuần tra biên giới; Trang thiết bị được lực lượng tuần tra của BĐBP Nghệ An sử dụng để định hướng đường tuần tra; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) dùng dây thừng để leo núi trên đường tuần tra. Ảnh: Hải Thượng

6 tháng đầu năm 2024, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt giữ 11 vụ/12 đối tượng, thu giữ 66.176 viên ma tuý tổng hợp, 1,92 gam hê rô in và nhiều tang vật liên quan khác

Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm, từ xa

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024, UBND các huyện, thành thị đã chú trọng đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư, nhất là tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, tập trung đông công nhân lao động tại các khu công nghiệp, các nhóm địa bàn nguy cơ cao… Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động mít tinh, diễu hành, ra quân hưởng ứng Tháng hành động PCMT tạo khí thế sôi nổi trên địa bàn.

Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma tuý tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa

Huyện Hưng Nguyên hiện có 9 xã sạch về ma túy. Tuy nhiên, xác định tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp (5 tháng đầu năm 2024, Công an huyện đã phát hiện và bắt giữ, khởi tố 12 vụ, 16 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 559,91g ma túy, 37kg cần sa).

Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến các xã, thị trấn đã tập trung mở đợt cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Quế Phong ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2024. Ảnh: Nguyễn Việt

Huyện biên giới Quế Phong có hơn 74km đường biên tiếp giáp với nước Lào, địa hình đồi núi hiểm trở là điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy hoạt động xâm nhập vào nội địa. Trung bình mỗi năm công an huyện khởi tố khoảng 120 vụ án về ma túy và đưa đi cai nghiện bắt buộc khoảng 150 người.

Do vậy bên cạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy, công tác tuyên truyền để phòng ngừa từ sớm, từ xa cũng được cấp uỷ, chính quyền địa phương chú trọng.

Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền pháp luật về Đề án xã biên giới sạch về ma tuý. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2024, đồng chí Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả việc xây dựng xã, thị trấn, khu dân cư sạch ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bên cạnh đó, phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người nghiện và gia đình có người nghiện tự giác khai báo, chấp hành các hình thức điều trị, cai nghiện…

Ở khu vực biên giới, nơi đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các đối tượng chủ mưu thường lợi dụng người dân trên địa bàn trong quá trình đi sản xuất trên nương rẫy, thăm thân qua lại hai biên giới để vận chuyển trái phép chất ma tuý về Việt Nam tiêu thụ.

Trước thực tế đó, các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội nhằm đẩy lùi tội phạm ma tuý.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn ( Kỳ Sơn). Ảnh: Hải Thượng

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn quản lý địa bàn 2 xã Nậm Cắn và Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn với 30km đường biên giới, có Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thông thương với nước bạn Lào.

Trung tá Hoàng Trọng Huy, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho biết: Bên cạnh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, đơn vị chỉ đạo cán bộ chiến sĩ bám dân, bám bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức bằng cả tiếng phổ thông và tiếng đồng bào.

Đối tượng Hờ Bá Hử (SN 1992), hộ khẩu thường trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật 24.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Đặc biệt tranh thủ người có uy tín trong các dòng họ, già làng, trưởng bản... để hình thành mạng lưới tuyên truyền viên giúp nhân dân nắm bắt và nhận diện rõ thủ đoạn của các loại tội phạm, tác hại của ma tuý, từ đó cam kết không tham gia mua bán, vận chuyển hoặc tiếp tay, bao che tội phạm ma túy.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An bàn phương án phòng chống tội phạm. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Đồng thời, lực lượng biên phòng cũng thường xuyên phối hợp nghiệp vụ với lực lượng chức năng của nước bạn Lào nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới.