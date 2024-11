Pháp luật Nghệ An quyết liệt xây dựng địa bàn sạch về ma túy Những năm qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng bộ, quyết liệt ra quân, triệt phá được nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn. Đồng thời, thông qua phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Đề án xây dựng xã, phường sạch về ma túy, tiến tới xây dựng huyện sạch về ma túy được triển khai thực hiện hiệu quả.

Triệt xóa nhiều đường dây ma túy lớn

Đấu tranh phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Vì vậy, lực lượng Biên phòng Nghệ An thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác và cấp ủy, chính quyền các địa phương đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An kiểm tra tang vật thu giữ được trong một chuyên án. Ảnh tư liệu: Lê Thạch

Mới đây, vào lúc 14h30 ngày 4/11/2024, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Cục Hải quan Nghệ An bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài (2 nam, 3 nữ), gồm: Dalavong Kinnaveth (SN 1996); Phabou Misouda (SN 2005); Chotthvong Khat (SN 2000); Chanthavong Hongfa (SN 2002), đều trú tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và Lasengthong Yotdaling (SN 1992), trú tại tỉnh Khăm Muộn (Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng ketamin được cất giấu trong ghế ngồi của lái xe và trong bình xăng. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 70 gói có trọng lượng khoảng 70 kg ketamin và 1 xe ô tô mang biển kiểm soát Lào, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại lễ trao thưởng cho Ban chuyên án ngay sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng thành tích xuất sắc của Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong đấu tranh chuyên án ma tuý lớn, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thưởng, tặng hoa chúc mừng các đơn vị. Ảnh tư liệu Lê Thạch

Đồng thời, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy vẫn là vấn đề nhức nhối, diễn ra trên tất cả các tuyến với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, tinh vi.

Vì vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cần nắm vững địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác điều tra cơ bản; phối hợp đồng bộ, toàn diện tất cả các biện pháp nghiệp vụ và kết nối chặt chẽ với các lực lượng khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Ba và tang vật là những thùng sữa chứa ketamin được gửi từ châu Âu về Việt Nam. Ảnh tư liệu: Phan Tuyết

Là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia; bắt giữ các đối tượng đầu sỏ.

Điển hình ngày 25/10/2024, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Ba trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khi đối tượng vừa nhận 16 kiện hàng sữa nghi chứa ma túy tổng hợp được gửi từ châu Âu về Thành phố Hà Nội qua Sân bay Quốc tế Nội Bài và chuyển tiếp về huyện Quỳnh Lưu.

Tiến hành kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 9,3 kg ketamin ngụy trang trong 16 kiện hàng sữa. Khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện tài khoản mạng xã hội Telegram tên “Bờm” có tham gia rất nhiều hội nhóm như: kẹo ke – nước vui –Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng; nước vui – tổng nguồn; kẹo ke bay lắc chính hãng; cơm kẹo mộc bài… có biểu hiện nghi vấn tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã tập trung xác minh.

Qua đó, phát hiện chủ tài khoản Telegram tên “Bờm” là đối tượng Trần Văn Luân (SN 1991), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong có dấu hiệu nghi vấn sử dụng tài khoản Telegram nói trên và tài khoản Zalo để liên lạc, kết nối tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đường dây, từ huyện Quế Phong đi các địa phương khác để tiêu thụ.

Đối tượng Trần Văn Luân tại cơ quan công an. Ảnh tư liệu: Phan Tuyết

Ngoài ra, Luân còn sử dụng các tài khoản trung gian để nhận và chuyển khoản tiền mua ma túy; ngụy trang cất giấu ma túy dưới dạng hàng hóa để ký gửi qua phương tiện xe khách hoặc dịch vụ chuyển phát hàng hóa…

Thu thập tài liệu, chứng cứ, vào khoảng 21h40 ngày 6/11/2024, tại Km số 682+300 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Luân và Lê Đình Việt (SN 1993), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Lê Đình Việt tại cơ quan công an. Ảnh tư liệu: Hồ Hưng

Quá trình bắt giữ, phát hiện thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp được gói bởi nhiều lớp bao ni lông và giấu trong khoang trống dưới gầm hàng ghế sau xe ô tô bán tải mà Trần Văn Luân và Lê Đình Việt đang sử dụng. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trên người 2 đối tượng 2 điện thoại di động và 1 dao găm để trên ghế phụ xe ô tô.

Trước đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, hạn chế tình trạng ma túy thẩm lậu vào nội địa qua tuyến biên giới Việt - Lào, tối 5/7/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phá thành công chuyên án ma túy quy mô lớn, bắt 2 đối tượng, thu 27 bánh heroin, 5 kg ma túy đá, 6.000 viên ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan...

27 bánh heroin, 05 kg ma túy đá, 6.000 viên ma tuý tổng hợp được thu giữ. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Đối tượng cầm đầu đường dây là S.Đ.T, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đường dây này vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn khu vực biên giới, sau đó ngụy trang trong hàng hóa, gửi theo xe khách đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc, phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Quyết tâm làm “sạch” địa bàn

Với đường biên giới trên bộ dài 468,281 km, tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (Lào), lại gần khu vực "Tam giác vàng” - là một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn, Nghệ An được xác định là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc “Tiếp tục ưu tiên lực lượng, biện pháp đấu tranh mạnh, quyết liệt đối với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, chốt chặn vững chắc, không để tình hình tội phạm ma túy tái diễn phức tạp ở khu vực biên giới”, cùng với công tác đấu tranh, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

3 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật trong một chuyên án. Ảnh tư liệu: Phan Tuyết

Hiện nay, Nghệ An đã nhân rộng Đề án xây dựng “Xã sạch về ma túy” tại 21/21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, với 185 xã đăng ký xây dựng “sạch ma túy”, 11 huyện, thị xã đăng ký xây dựng “Huyện, thị xã sạch ma túy”; tính đến nay, toàn tỉnh có 272/460 xã, phường, thị trấn sạch về ma túy, 5 đơn vị cấp huyện (thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Anh Sơn) có 100% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí sạch về ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, các tỉnh, thành nhấn nút cam kết chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch về ma túy. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi, thanh, thiếu niên hư hỏng, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng dân cư được phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức xã hội và gia đình góp phần hạn chế tái phạm, ngăn ngừa tội phạm tại các địa bàn thực hiện chuyển hóa, theo dõi sau chuyển hóa, nhất là ở các địa bàn thuộc Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2019 – 2030.

Hiện 100% địa bàn thuộc diện chuyển hóa có 1.587/1.587 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, chiếm tỷ lệ 16% tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của toàn tỉnh). Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò “tai mắt” của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được ngành chức năng chú trọng thông qua xây dựng các mô hình (hòm thư tố giác, móc khóa an ninh…) trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đặc biệt, tranh thủ người có uy tín trong các dòng họ, già làng, trưởng bản... để hình thành mạng lưới tuyên truyền viên giúp nhân dân nắm bắt và nhận diện rõ thủ đoạn của các loại tội phạm, tác hại của ma túy, từ đó cam kết không tham gia mua bán, vận chuyển hoặc tiếp tay, bao che tội phạm ma túy.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng chủ động nắm chắc tình hình, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, không để “bị động, bất ngờ”; đặc biệt là các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ bên ngoài vào Nghệ An, các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia gắn với công tác triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy…

Đề án của UBND tỉnh xác định lộ trình, đến năm 2026, TP. Vinh sẽ được công nhận sạch về ma túy. Trong ảnh: Một góc TP. Vinh. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Việc UBND tỉnh Nghệ An ban hành Đề án xây dựng “Thành phố Vinh sạch về ma túy ” (ban hành kèm theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 9/9/2024) cũng thể hiện quyết tâm của Nghệ An trong việc kìm giữ và đẩy lùi hiểm họa ma túy.

Đây là đề án chiến lược, bước ngoặt quan trọng, tạo sự lan tỏa và chuyển biến toàn diện tình hình trật tự an toàn xã hội ở thành phố Vinh nói riêng, toàn tỉnh Nghệ An nói chung.