Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, theo dự báo, từ ngày 25 đến hết ngày 28/9, ở Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng có 1 đợt mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.