Nghệ An ra công điện ứng phó với bão số 9

Bão số 9 đang di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Hồi 07 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Nghệ An mặc dù xa tâm bão số 9, nhưng từ chiều tối và đêm 27/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển tỉnh Nghệ An có gió đông bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4 đến 6m. Khu vực ven biển tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 0,7m. Đặc biệt, phía Nam Nghệ An xảy ra một đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2020, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200 đến 400 mm/đợt và có nơi trên 500 mm/đợt.