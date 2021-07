Nghệ An ra công điện về ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia , từ ngày 07-08/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; trên các sông, suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ lên ở thượng lưu các sông khu vực Bắc Trung Bộ từ 3-7m; hạ lưu các sông có biên độ lũ lên từ 2-4m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập ứng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, các Công ty Thủy lợi, Thủy điện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:số 07/CĐ-TW ngày 06/7/2021; Công điện số 08/CĐ-TW ngày 07/7/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 07/CĐ-BCH PCTT&TKCN ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An.