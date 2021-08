Nghệ An: Ra mắt mô hình điểm về 'Khu công nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy'

Sáng 12/8, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình điểm về “Khu công nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thu Hương

Được thành lập vào năm 2015, hiện Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã thu hút được 28 nhà đầu tư sản xuất trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm: điện tử, cơ khí chính xác, may mặc, linh kiện ô tô, hóa chất, nguyên liệu sinh khối và vật liệu xây dựng; với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 500 triệu đô la.



Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An Teng Wei Hong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương Với định hướng phát triển Khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, thời gian qua, cùng với việc cung cấp nền tảng cơ sở hạ tầng tốt nhất cho các nhà đầu tư sản xuất, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, an ninh an toàn và phòng cháy, chữa cháy trong Khu công nghiệp.

Ra mắt mô hình điểm "Khu công nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy" tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Việc chọn VSIP Nghệ An là mô hình điểm về “Khu công nghiệp an toàn về PCCC” là bước tiến rất quan trọng và khẳng định sự hợp tác cao hơn giữa Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Nghệ An và Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại Khu công nghiệp và ý thức của các nhà sản xuất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp./.