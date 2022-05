Nghệ An ra mắt mô hình 'Nông dân với An toàn giao thông'

Sáng 11/5, tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức Lễ phát động “Nông dân với An toàn giao thông” và ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” năm 2022.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh. Về phía huyện Anh Sơn có đồng chí Hoàng Quyền – Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng văn hóa nông thôn mới ở cơ sở, trong những năm qua các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động hội viên nông dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên thực tế, qua các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến các vụ tai nạn giao thông rất đau lòng. Tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Phan Huy Chương - Phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và huyện Anh Sơn phát động kêu gọi toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nông dân nâng cao ý thức của bản thân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ việc thay đổi các hành vi của bản thân; tuyên truyền, giáo dục người thân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; xây dựng văn hóa giao thông, góp phần quan trọng trong xây dựng văn hóa nông thôn mới ở cơ sở.

Đồng chí Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu hưởng ứng, kêu gọi toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” trên địa bàn; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, thu hút hội viên nông dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã thông qua các quyết định thành lập Câu lạc bộ, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ, ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” tại xã Lĩnh Sơn.

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB “Nông dân với An toàn giao thông” tại xã Lĩnh Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Câu lạc bộ có 70 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 người. Đây là mô hình sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân có nguyện vọng tìm hiểu về Luật An toàn giao thông. Với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Việc ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở từng thôn, bản; nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về vai trò toàn dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của từng thôn và địa phương.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn an toàn, giải tỏa và bảo vệ hành lang an toàn giao thông; tham gia cứu chữa người bị tai nạn giao thông,... góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tặng quà một số gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Lê Đồng thời, giúp hội nông dân chủ động hơn trong việc phối hợp với lực lượng Công an để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội, thông qua đó nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tặng quà (mũ bảo hiểm) cho các thành viên Câu lạc bộ. Ảnh: Thanh Lê Ngay sau buổi lễ, các thành viên Câu lạc bộ được tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn giao thông: Phổ biến Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 27/2021/NĐ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn TTATGT.

Thực trạng ATGT trên địa bàn huyện trong thời gian qua và giải pháp cơ bản trong thời gian tới; đồng thời tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới về Luật Giao thông đường bộ.

Từ đó, giúp cán bộ, hội viên, nông dân nắm được những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông; đồng thời các thành viên Câu lạc bộ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt tích cực tuyên truyền đến hội viên, nông dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.