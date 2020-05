Nghệ An: Rà soát trên biển, tiếp tục phát hiện 8 tàu đánh cá vi phạm quy định

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, đoàn công tác liên ngành tỉnh Nghệ An đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính 4 tàu cá vi phạm trên vùng biển ven bờ giáp ranh giữa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và thị xã Hoàng Mai.

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ có nơi lên đến hơn 40 độ C. Để "giải nhiệt", rất nhiều gia đình ở TP. Vinh sắm áo phao, đem can nhựa, tấm xốp đi tắm ở sông Lam trong khi chưa có bất cứ khuyến cáo đảm bảo an toàn nào .