Nghệ An rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở karaoke vi phạm phòng cháy chữa cháy

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC đối với loại hình cơ sở karaoke, vũ trường, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra, phúc tra đối với các cơ sở có tồn tại, vi phạm.

Trước đó, ngày 28/4/2022, Công an Nghệ An đã chủ động ban hành văn bản triển khai bảo đảm an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường sau sau khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Ngày 9/8/2022, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường… Theo đó, tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai tổng kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở karaoke, bar, pub, vũ trường trên toàn tỉnh. Đến nay, bước đầu kiểm tra, hướng dẫn đối với 100% cơ sở thuộc loại hình vũ trường, quán karaoke và các cơ sở vui chơi, giải trí.

Đối với các cơ sở còn tồn tại, thiếu sót về PCCC, Công an tỉnh đã hướng dẫn cụ thể việc khắc phục và giao thời gian hoàn thành việc khắc phục. Qua đó, 100% cơ sở đã ký cam kết khắc phục các tồn tại, thiếu sót, đồng thời duy trì điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động.

Cùng với công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tồn tại, Công an tỉnh đã tổ chức 215 buổi tuyên truyền, 41 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các đối tượng là người đứng đầu cơ sở, đội viên đội PCCC cơ sở và người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường với hơn 1.235 lượt người tham gia. Hướng dẫn 100% cơ sở xây dựng, chỉnh lý phương án chữa cháy theo quy định; đồng thời, hướng dẫn cơ sở tự tổ chức 425 phương án chữa cháy tại các vũ trường, quán karaoke và các cơ sở vui chơi, giải trí khác trên địa bàn tỉnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH, Công an tỉnh: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 424 cơ sở thuộc loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, trong đó: 421 cơ sở kinh doanh karaoke, 2 cơ sở bar, 1 cơ sở pub. Đây là loại hình kinh doanh thường xuyên tập trung đông người, đồng thời, luôn tồn chứa lượng lớn các chất dễ cháy như: Vật liệu cách âm, cách nhiệt, vải, đồ nhựa, gỗ, giấy, linh kiện điện tử, xăng, dầu,… và sử dụng nhiều thiết bị điện có thể phát sinh nguồn nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Bởi vậy, trên cơ sở thực hiện Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC đối với loại hình cơ sở karaoke, vũ trường, hiện Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra, phúc tra đối với các cơ sở có tồn tại, vi phạm.

Theo đó, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.