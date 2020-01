Nghệ An: Rau xanh, thịt bò tăng giá chóng mặt sau tết

Giá rau xanh tăng mạnh

Mồng Bốn Tết, trước các cổng chợ trên địa bàn Nam Đàn đã tấp nập bán mua, hầu hết là các tiểu thương bán các loại thực phẩm như: thịt, cá và rau xanh các loại. Trong đó, các hàng rau xanh đông đúc và nhộn nhịp người mua nhất.

Mới non trưa, các hàng rau ở chợ Sa Nam hầu hết đã bán hết, những người đi chợ muộn đành về không vì không còn rau để mua. "Mở hàng đầu năm, tôi hái rau vườn nhà, chủ yếu là rau cải, mồng tơi đi chợ lấy vía. Vậy mà chỉ 30 phút, gánh rau hết sạch, dễ bán lại được giá. Bình thường 20 bó rau cải may mắn lắm bán được 60.000 đồng, nay bán được 150.000 đồng", bà Đinh Thị Lan vui vẻ cho biết.

Rau xanh "đội giá" gấp 3 ngày thường, đặc biệt là các loại rau ăn lẩu như rau cần, rau mồng tơi, rau cải, rau muống... đắt gấp 5, gấp 7 song vẫn rất đông người mua. Ảnh: Thanh Phúc



Không chỉ ở các chợ huyện, giá cả các loại thực phẩm ở các chợ quê tăng nhẹ, riêng rau xanh tăng giá mạnh so với những ngày trước Tết. Theo khảo sát tại các chợ quê vùng Thanh Chương, Anh Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc... rau xanh “đội giá” cao gấp đôi, gấp ba ngày thường. Dù vậy, nguồn cung cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Bà Phan Thị Tý, xã Hòa Sơn, Đô Lương cho biết: “Hôm nay tổ chức ăn bữa cơm tân niên, tiễn các con lên đường quay lại thành phố làm việc nên nhu cầu rau xanh tăng cao”.

Tại địa bàn thành phố Vinh, giá các loại rau xanh tăng mạnh, riêng các loại rau ăn lẩu tăng gấp 5, gấp 7 so với ngày thường. Cụ thể, mỗi bó rau cúc có giá 8.000 - 10.000 đồng/bó (tăng gấp 5 so với ngày thường); rau cần 35.000 – 45.000 đồng/bó (tăng 25.000 -35.000 đồng/bó so với trước Tết). Các loại rau mồng tơi, rau tía tô, rau ngải cứu, nấm kim châm tăng gấp 3 lần so với ngày thường…