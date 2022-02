Nghệ An: Rét đậm, dịch Covid-19 phức tạp, nhiều địa phương chuyển sang dạy học trực tuyến

Từ chiều hôm qua, huyện Nam Đàn đã có thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn huyện tạm nghỉ học do dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và thời tiết khắc nghiệt. Song song với đó, các trường chuyển sang trạng thái dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến.

Sau Tết số học sinh F0 tăng nhanh ở các nhà trường. Ảnh: P.V

Quyết định này nhận được sự ủng hộ của của đông đảo phụ huynh huyện nhà bởi trong những ngày qua số học sinh F0 tại các trường học tăng nhanh và mỗi ngày lại xuất hiện thêm các ca bệnh mới.

Trao đổi thêm về thông tin này, ông Lê Trung Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn cho biết: Đến nay, toàn huyện đã có 18/19 xã vùng đỏ thuộc cấp độ 4. Trước đó, vì dịch bệnh căng thẳng, toàn bộ học sinh từ lớp 1 sang lớp 6 đã chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhưng do tuần này dịch căng hơn nên trước mắt chúng tôi quyết định cho toàn bộ học sinh THCS chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn vì dự kiến tuần này sẽ là đỉnh dịch, chờ ổn định rồi mới có quyết định tiếp theo.

Huyện Tương Dương hiện nay dịch bệnh cũng đã lan vào các trường học và hầu hết các trường đã có học sinh F0. Bên cạnh đó, có 3 trường bán trú, nội trú đã trở thành ổ dịch, đó là Trường THCS nội trú Tương Dương, THCS bán trú Lưu Kiền, bán trú Nhôn Mai với mỗi trường khoảng 20 học sinh. Ngày hôm nay, thời tiết ở huyện Tương Dương cũng hết sức khắc nghiệt, mưa, rét, đặc biệt là ở những vùng núi cao, tập trung đông học sinh người Mông như Nhôn Mai, Mai Sơn.

Học sinh bán trú tại huyện Tương Dương bị Fo đang điều trị tại các nhà trường. Ảnh: P.V

Qua trao đổi, ông Kha Văn Lập - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Sáng nay, hầu hết các trường trên địa bàn huyện đã nghỉ học do mưa rét nên đã chuyển sang dạy học trực tuyến. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện cũng hết sức khó khăn vì số trường bán trú trên địa bàn huyện nhiều, dịch dễ lây lan rộng. Tại thời điểm này, toàn huyện có 108 học sinh F0 và các em đang được chuyển đến trạm y tế lưu động của huyện để điều trị. Riêng học sinh F1 đang được các trường tách ra các khu riêng để cách ly.

Phương án chuyển sang dạy học trực tuyến cũng được xem là giải pháp an toàn cho học sinh. Nhưng đặc thù của huyện Tương Dương nhiều khó khăn, trang thiết bị dạy học còn nhiều hạn chế nên việc dạy học trực tuyến sẽ không hiệu quả và huyện đang phải phối hợp nhiều hình thức để tổ chức giao bài cho học sinh.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng cho biết: Rất may là trước đó, tranh thủ thời điểm vàng huyện đã đẩy nhanh chương trình nên đến nay kế hoạch dạy học của các trường vẫn đang đảm bảo và không ảnh hưởng đến thời gian tổ chức dạy học.

Trường THCS Nghi Ân (thành phố Vinh) phun khử khuẩn trước khi học sinh đi học trở lại. Ảnh: P.V

Huyện Quế Phong, ổ dịch lớn nhất tập trung tại Trường THPT Quế Phong khi đã phát hiện gần 100 học sinh F0 và đã có 21/42 lớp chuyển sang hình thức học trực tuyến. Một trong những nguyên nhân khiến dịch lây lan nhanh bởi hiện tại hầu hết học sinh trong trường đều ở trọ, tập trung đông người và điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền cách ly tại nhà trường. Ảnh: P.V

Để hỗ trợ học sinh, huyện Quế Phong đã xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ lớp học có học sinh F0 và điều trị cho những em ở xa gia đình, không có điều kiện chăm sóc. Riêng những học sinh ở gần trường hoặc gia đình đảm bảo được việc cách ly tại nhà đã được hướng dẫn để về điều trị tại gia đình.

Trên toàn huyện, ngày hôm nay đã có 8 trường tiểu học và THCS cho học sinh nghỉ học do thời tiết quá lạnh và dịch bệnh đã xuất hiện tại trường học như Tiểu học Tri Lễ 1, Tri Lễ 2, Kim Sơn, Hồng Thái, Tiền Phong và hai trường THCS là THCS Kim Sơn và Tri Lễ. Riêng bậc mầm non cho toàn bộ các trường nghỉ học vì nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 10 độ C.

Ông Lữ Thanh Hà – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Quế Phong là huyện vùng cao nên thời tiết giá rét sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Hiện tại ở những nơi thời tiết xuống thấp, huyện cho học sinh nghỉ học. Những trường còn lại, khi tổ chức cho học sinh đến trường chúng tôi yêu cầu các nhà trường cần có giải pháp để giữ ấm cho các em, nhất là học sinh đang ở độ tuổi tiểu học, đi học xa nhà hoặc đang ở bán trú tại các nhà trường.

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh tại Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Chiến Thắng