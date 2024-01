Nghệ An rét đậm, rét hại, nhiều bệnh nhân nhập viện

Số bệnh nhân tăng cao

Bước vào đợt rét, số lượng trẻ mắc các bệnh do liên quan thời tiết ở Nghệ An tăng cao. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, rất nhiều phụ huynh đưa con nhập viện khám, điều trị. Chị T.T.T (ở huyện Nam Đàn) – mẹ cháu N.T.L (3 tuổi) cho biết: Gần 1 tháng nay, cháu bị sổ mũi, ho, thở khò khè phải điều trị. Vừa mới ra viện được 1 tuần thì trời trở lạnh, gió mùa về, bệnh cháu lại tái phát. Cháu khó thở, tím tái, sốt cao co giật nên tôi đưa cháu xuống thẳng Bệnh viện Sản Nhi. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi cấp.

Phụ huynh đưa con đến khám, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong đợt rét. Ảnh: Thành Chung

Thạc sĩ, bác sĩ Đậu Thị Hội – Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là trẻ em - đối tượng có sức đề kháng rất yếu. Trong đợt rét này, số lượng bệnh nhi đến khám có tăng lên, trung bình một ngày 600 – 700 bệnh nhân thăm khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trong đó 1/3 số bệnh nhân thăm khám phải nhập viện điều trị nội trú. Các bệnh lý thường gặp mùa này: bệnh lý về đường hô hấp, viêm mũi dị ứng, viêm VA, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi, cúm A, cúm B...

Phòng ngừa các bệnh lý nói chung và các bệnh đường hô hấp nói riêng trong những ngày rét đậm, rét hại, phụ huynh cần giữ ấm cho cơ thể cho trẻ. Đặc biệt là giữ ấm bàn tay, chân, cổ, ngực, đầu của trẻ. Hạn chế cho trẻ ra ngoài khi nhiệt độ ngoài trời quá thấp. Khi có việc cần thiết ra ngoài, đeo khẩu trang và giữ ấm cho trẻ. Bên cạnh đó, cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ trong thời tiết này. Tăng cường cho bé uống nhiều nước và tránh ăn các đồ ăn, đồ uống lạnh hoặc lấy ra trực tiếp từ tủ lạnh. Vệ sinh cá nhân trẻ hàng ngày ở nơi kín gió hoặc có thiết bị sưởi. Đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch cho trẻ để phòng ngừa các bệnh lý rất hiệu quả. Các bậc cha mẹ cần chú ý không ủ ấm cho trẻ quá mức khiến mồ hôi túa ra, ngấm ngược vào người.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo thêm: Tuyệt đối không sử dụng than đá, than củi để sưởi ấm, vì hơi than tỏa ra khí rất độc. Hạn chế cho trẻ ra ngoài khi thay đổi thời tiết, đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, các bậc cha mẹ cần giữ ấm, đặc biệt miệng, mũi, cổ và chân cho trẻ bằng việc đảm bảo không khí ấm áp trong phòng. Tránh cho trẻ đến nơi đông người, không cho trẻ tiếp xúc với khói, bụi... Khi thấy trẻ bị ho kéo dài, sốt cao, bỏ bú, ngủ li bì khó đánh thức thì không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ khám và điều trị kịp thời.

Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Đặc biệt là trẻ em - đối tượng có sức đề kháng rất yếu. Ảnh: Minh Sáng

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, lượng bệnh nhân tuy không tăng cao nhưng số ca nặng lại tăng rất nhiều. Bệnh nhân hầu hết là người cao tuổi. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Tân, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cho hay: Thời tiết chuyển mùa từ ấm sang lạnh, bệnh nhân mắc các bệnh lý đường hô hấp, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ là rất nhiều. Bệnh nhân mắc bệnh lý đường hô hấp chiếm khoảng 20% số bệnh nhân vào khoa, còn đột quỵ thì khoảng 20 bệnh nhân/ngày.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Tân cho biết thêm: Để phòng các bệnh lý đường hô hấp, mọi người cần giữ ấm cơ thể. Với những người có bệnh lý nền cần gìn giữ sức khỏe, tránh làm việc nặng, uống thuốc đầy đủ theo đơn của bác sĩ. Phòng đột quỵ, tai biến, người cao tuổi cần tránh tiếp xúc lạnh trực tiếp, uống thuốc kiểm soát huyết áp hàng ngày.

Tích cực ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại

Trước tình hình rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1404/CĐ-TTg về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Bộ Y tế đã có Công văn số 8344 /BYT-MT về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại gửi các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Hồ Hà

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến rét đậm, rét hại trên địa bàn và kịp thời thông tin cho người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.

Chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân trong cộng đồng thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe, cảnh báo để người dân biết và phòng tránh các tai nạn do sưởi như bỏng và đặc biệt phòng, chống ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín.

Thực hiện Công điện số 1404/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn 8344 /BYT-MT của Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 121/UBND-VX ngày 05/01/2024 về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại. Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các cơ quan báo chí, phòng văn hóa thông tin các huyện, thành phố, thị xã và Trung tâm văn hoá, thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời tiết chuyển mùa từ ấm sang lạnh, bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh lý đường hô hấp, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ là rất nhiều. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Sở đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.