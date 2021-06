Nghệ An: Rốt ráo chống dịch nơi 'cửa ngõ'

YÊN TÂM PHÍA CẢNG BIỂN

Cảng Cửa Lò là cảng biển quốc tế, “cửa ngõ” đưa các mặt hàng của Nghệ An xuất khẩu ra thế giới và ngược lại. Mỗi ngày, Cảng Cửa Lò đón nhận nhiều loại phương tiện tàu thuyền, ô tô chở hàng hóa cùng thủy thủ, thuyền viên, tài xế, công nhân viên ra, vào. Có thể nói, Cảng Cửa Lò tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập. Có thể kể đến như tàu thuyền từ các quốc gia trở về, tàu thuyền đến từ các địa phương vùng dịch trong cả nước, ô tô chở hàng hóa từ Lào sang...

Cảng Cửa Lò thực hiện kiểm soát người, phương tiện ra vào. Ảnh: P.V

Thực hiện nhiệm vụ kép “vừa sản xuất, vừa chống dịch”, thời gian qua, Cảng Cửa Lò đã phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan liên ngành như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để kiểm soát các phương tiện vận tải, con người và phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các loại bệnh tật nguy hiểm khác. Cụ thể, thành lập tiểu ban chỉ đạo phòng, chống dịch; thiết lập các chốt chặn ngay cổng ra, vào để phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phương tiện, đo thân nhiệt và yêu cầu thực hiện thông điệp “5K” đối với người ra, vào.

Với các phương tiện tàu thuyền từ các nước, vùng dịch nhập cảnh vào Cảng Cửa Lò thì đã có Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đảm trách. Trước khi tàu vào cảng, neo đậu tại phao số 0, các cán bộ y tế của Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế sẽ lên tàu, thuyền để phun khử khuẩn; cho tất cả thuyền viên, thủy thủ khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khám sàng lọc, đo thân nhiệt. Sau đó, các lực lượng khác sẽ triển khai những nhiệm vụ công tác tiếp theo.

Bác sĩ Hoàng Chí Thành (Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế) chia sẻ: “Công việc rất vất vả, nguy hiểm khi thời tiết chuyển xấu, sóng to, gió lớn. Tàu, thuyền chở cán bộ ra kiểm dịch ngoài biển rất bé, còn tàu thuyền chở hàng to nên việc di chuyển rất khó khăn”.

Người ra vào cảng được đo thân nhiệt, khai báo y tế đầy đủ. Ảnh: P.V

Hầu như tất cả các tàu thuyền về cảng đều chở hàng, không có hành khách nhập cảnh. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có những tàu, thuyền đổi thủy thủ, hoặc thủy thủ ốm đau. Lúc này, các cán bộ y tế sẽ thực hiện phân loại cách ly, đưa thủy thủ đi khám điều trị một cách an toàn phòng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Bác sĩ Cao Xuân Thành - Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, khoa đã thực hiện tốt công tác kiểm dịch. 100% các loại tàu, thuyền vào, ra Cửa khẩu Cảng Cửa Lò, Visai đều được kiểm dịch. Tổng số tàu, thuyền nhập cảnh được kiểm dịch là 223; tổng số tàu, thuyền xuất cảnh là 242; tổng số thủy thủ nhập cảnh là 4.288 người; tổng số thủy thủ xuất cảnh là 4.517 người; tổng số thủy thủ, thuyền viên được đưa đi cách ly là 207 người. Tất cả các phương tiện đều chấp hành tốt điều lệ kiểm dịch khi xuất, nhập cảnh.

Cán bộ Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho thuyền viên, thủy thủ. Ảnh: P.V

Theo bác sĩ Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: “Cũng như cửa khẩu đường bộ, công tác kiểm dịch ở cảng biển đang được thực hiện rất tốt. Người và tàu thuyền đều được kiểm soát chặt chẽ. Các lực lượng chức năng đã có sự phối hợp tốt trong việc xử lý các tình huống dịch. Đơn cử, vào 12 giờ ngày 31/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã nhận được thông tin có trường hợp thuyền viên Zhang Weifang, quốc tịch Trung Quốc, đi trên tàu từ Trung Quốc sang Nhật Bản, cập Cảng Hải Phòng ngày 24/5, rồi về Cảng Cửa Lò thấy mệt, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã xem thuyền viên này như đã là một trường hợp mắc bệnh để chỉ đạo các lực lượng xử lý, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, đưa thuyền viên này về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cứu chữa. Tuy nhiên, khi tàu cập cảng thì người này đã tử vong sau khi lên cơn co giật, tím tái. Các lực lượng ở cảng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (âm tính), đưa thi thể người này về bảo quản tại cơ quan pháp y để thân nhân làm thủ tục chuyển về... Mọi hoạt động xử lý tình huống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

LO LẮNG CẢNG HÀNG KHÔNG

Cũng là một tình huống dịch vừa diễn ra nhưng công tác xử lý tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh lại lúng túng, gây lo lắng về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại đây. Cụ thể, vào chiều 4/6, một hành khách nam tạm trú ở Bình Dương, lên chuyến bay từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất về Vinh. Trước khi lên máy bay, sức khỏe anh này bình thường, tuy nhiên, trên chuyến bay anh này xuất hiện nóng sốt.

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, máy đo thân nhiệt từ xa đặt tại đây đã phát hiện sức khỏe hành khách bất thường. Bộ phận y tế và an ninh sân bay đã giữ lại, yêu cầu lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Ảnh: P.V

Điều đáng nói là thời điểm này Cảng Hàng không Quốc tế Vinh chưa có phòng cách ly để tạm giữ hành khách này; bộ phận y tế lúng túng trong xử lý; lực lượng an ninh cũng thiếu kiên quyết trong việc tạm giữ hành khách là trường hợp nghi ngờ; thiếu chế tài cần thiết để yêu cầu hành khách bất hợp tác này chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, sự liên hệ giữa Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cùng các lực lượng chức năng chưa thông suốt khiến việc lấy mẫu, chuyển hành khách về địa điểm cách ly bị chậm trễ, hành khách đã di chuyển nhiều nơi trong khu vực cảng hàng không... Phải khá lâu sau đó, nam hành khách mới được lấy mẫu xét nghiệm; đưa về cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Rất may, kết quả xét nghiệm của anh này là âm tính với SARS-CoV-2.



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Ảnh: P.V

Ông Hoàng Anh Thư - Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết: “Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đã triển khai nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định, song mới chỉ kiểm soát được một phần là các hành khách đi, còn hành khách về thì gặp khó khăn. Nếu hành khách về không tự giác khai báo tình trạng sức khỏe, thiếu hợp tác với lực lượng chống dịch thì Cảng Hàng không Quốc tế Vinh chưa có chế tài xử lý. Bản thân cảng cũng khó nhận diện được họ có khai báo trung thực hay không...”. Đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đề nghị thành lập 1 tổ kiểm soát, bao gồm các lực lượng công an, y tế và sân bay để kiểm soát, lấy thông tin hành khách về ngay tại sân bay nhằm phục vụ cho công tác truy vết chống dịch.

Trong cuộc làm việc mới đây giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành và UBND thành phố Vinh với Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, các ý kiến đưa ra đều thống nhất là cần phải kiểm soát được toàn bộ hành khách về và bản thân cảng phải xây dựng được kế hoạch, phương án phòng, chống dịch hiệu quả. PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu: “Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cần tiếp tục rà soát quy trình, biện pháp phòng, chống dịch đang áp dụng để phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về cách ly đối với tổ bay nhập cảnh, người trở về từ vùng dịch; hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử khi làm thủ tục trực tuyến; từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh. Cảng cần chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa Sân bay Vinh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện HNĐK tỉnh và thành phố Vinh trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Bản thân các cấp, ngành cần tích cực phối hợp với các cảng để phòng, chống dịch theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công”.