Nghệ An: Sản lượng điện tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục

(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã khiến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao kỷ lục.

Số liệu từ Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ trên toàn tỉnh đạt 2.032 triệu kWh, đạt 103,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là một trong những năm sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt so với các năm trước. Riêng trong tháng 6/2022, tháng cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt ngưỡng 393 triệu kWh.

Huyện Quỳnh Lưu là địa phương tiêu thụ điện năng cao nhất trên địa bàn Nghệ An trong 6 tháng đầu năm với 365 triệu kWh, kế đến là TP.Vinh với 305 triệu kWh, Nghĩa Đàn - Thái Hòa 188 triệu kWh, Nghi Lộc 179 triệu kWh... Đây là những địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhà máy lớn, mật độ dân số cao...

Nguyên nhân khiến mức tiêu thụ điện cao kỷ lục trong thời gian qua chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao.

Để giảm chi phí tiền điện của khách hàng, góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống, giúp vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, Công ty Điện lực Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 83/PCNA-KD chỉ đạo các đơn vị về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện (DR) và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Đồng thời tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện và chương trình DR đảm bảo cấp điện và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Thời gian qua, Điện lực Nghệ An cũng phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tại nhiều địa phương như Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân - Thanh Chương - Nghệ An; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình tại UBND xã Quỳnh Hồng - huyện Quỳnh Lưu; Tổ chức Hội thi Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng tại Trường Tiểu học Diễn Cát - huyện Diễn Châu...

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết: Mức tiêu thụ điện năng trong mùa nắng nóng thường tăng cao hơn so với các thời điểm khác. Do đó, các giải pháp tiết kiệm điện phải được thực hiện đồng bộ, khoa học để giúp người dân, các đơn vị có thể giảm chi phí tiền điện, góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống, giúp vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia./.