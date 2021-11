Nghệ An sẵn sàng chiến dịch tiêm vắc- xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi

Vắc-xin Covid-19 Pfizer-BioNTech của Hãng Pfizer – Mỹ đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp để ngăn ngừa Covid-19 ở những người từ 12 tuổi trở lên. Hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh Covid-19 từ 95% đến 100% sau khi tiêm liều thứ 2 khoảng 7 ngày. Vắc-xin Pfizer được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 31/12/2020 và được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021. Theo Bộ Y tế: Đây là vắc- xin đảm bảo an toàn cho trẻ em...

Trước thời điểm Nghệ An thực hiện chiến dịch tham khảo nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19 Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Công tác tổ chức tiêm vắc -xin Covid-19 đều diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống Covid-19.