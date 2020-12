Nghệ An sẵn sàng cho Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên 'S-Race'

Dù là năm đầu tiên được triển khai nhưng tôi tin rằng giải đấu sẽ được tổ chức thành công. Từ đó, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh sinh viên phát triển toàn diện mà còn để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phát triển thể thao học đường; phát hiện tuyển chọn học sinh năng khiếu, đạt thành tích xuất sắc tại giải để tiếp tục bồi dưỡng. Giải đấu được tổ chức tại Nghệ An cũng là cơ hội để Nghệ An quảng bá hình ảnh, thể hiện tinh thần mến khách và Nghệ An tổ chức giải đấu với tất cả trách nhiệm của mình.